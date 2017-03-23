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Son Dakika: Belçika'da terör saldırısını polis önledi (2)

Belçika'da terör saldırısını polis önledi (2)
17:0223 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Belçika'da terör saldırısını polis önledi (2)
Belçika'da terör saldırısını polis önledi (2)

Belçika'nın Antwerp kentinde, mağazaların olduğu bir caddede otomobille insanları ezmeye çalışan saldırgan, polis tarafından engellendi.
Antwerp kentinde çeşitli mağazaların bulunduğu Meir Caddesi'nde yaya kaldırımında aracını süren zanlı, Antwerp polisi tarafından yakalandı. Yerel saatle 11 sıralarında gerçekleşen olayda, zanlı sağ olarak yakalandı ve gözaltına alındı. Olay yerine polis ve askeri personel gönderildi.
Emniyet birimlerinin açıklamasına göre, otomobilin içinde silahlar ve diğer yasadışı gereçler bulunmasının ardından, aracın durdurulduğu otopark alanı güvenlik kordonuna alındı.
Askeri kamuflajlı şahıs gözaltında
Fransız plakalı aracın kırmızı ışıkta geçmesi üzerine, bir süre polis tarafından kovalandığı öğrenildi. Polis sözcüsü basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Fransız plakalı bir araç, yüksek hızla Meir Caddesi'ne dalmaya çalıştı. Askeri kamuflaj giyen bir erkek şahıs gözaltına alındı," ifadesinde bulundu.

DHA

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