Bitlis'te kar altında Çanakkale Şehitlerini anma töreni

BİTLİS’te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'nci yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Atatürk Mahallesi'nde bulunan şehitlikte yoğun kar yağışı altında yapılan törene, Bitlis Vali Yardımcıları Kamil Güzel ve Murat Kütük, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Gezer, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Aytürk Uslu, kurum amirleri ve şehit yakınları katıldı. Şehitler anıtına çelenklerin sunulması ile başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Şehitler için 3 el saygı atışının ardından Şehitler için dualar edildi. Törene katılanlar daha sonra Şehit mezarlarını ziyaret etti.

DHA