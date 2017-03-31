Bursa'da, kendisini aldattığını öne sürdüğü eşini öldürdü

BURSA’da 42 yaşındaki Mutlu Güngör, iddiaya göre kendini aldattığı gerekçesiyle 37 yaşındaki eşi Ruşen Güngör’ü evde tabancayla öldürdü. Cinayet zanlısı Güngör, kaçmak için para istediği amcasının durumu bildirmesi üzerine polis tarafından yakalandı.

Olay, Çırpan Mahallesi Birinci Kara Osman Sokak'taki bir apartmanın 3'ncü katındaki dairede bugün meydana geldi. İddiaya göre kendisini aldattığını öne sürdüğü 2 çocuk annesi eşi Ruşen Güngör’ü ruhsatsız tabancasıyla ateş ederek öldüren işsiz Mutlu Güngör, daha sonra kapıyı kilitleyip evden ayrıldı. Olay, silah sesini duyan komşuların polise haber vermesi sonucu ortaya çıktı. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımı ile girdikleri evde Ruşen Güngör'ün cesediyle karşılaştı.

Polis eşini öldüren Mutlu Güngör'ün, Bursa'dan kaçmak için cep telefonu ile amcasını arayarak para isetdiğini öğrendi. Polis, amcanın merkez Osmangazi İlçesi Kanalboyu Caddesi'ndeki evinde önlem alarak para almaya gelen Mutlu Güngör'ü yakaladı. Mutlu Güngör'ün, kendisini aldattığı için eşini öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

DHA