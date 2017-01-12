Denizli'de sokak kedileri için 20 ev

DENİZLİ'de kadınlar ve gençler Kent Konseyi'nde biraya gelerek yaptıkları 20 kedi evini, soğuk havada hayvanların sığınması için kentin çeşitli bölgelerine bıraktı.

Ülke genelinde olduğu gibi Denizli'de bu yıl kış daha sert ve soğuk geçiyor. Kar yağışının yanı sıra sıcaklık değerlerinin düşük olması, özellikle geceleri ısının eksi değerlere düşmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın ve Gençlik Meclisi ile Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği'ni harekete geçirdi. Kent Konseyi binasında bir araya gelen Kadın ve Gençlik Meclisi üyeleri ile Sokak Hayvanları Kliniği çalışanları, 0 kedi evi yaparak kentin belirli bölgelerine bıraktı.

Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği Veteriner Hekimi Hasan Kılınç, Kent Konseyi Başkanı Bilsen Özen ve Gençlik Meclisi Başkanı Şeniz Yılmaz, kedi evlerine Denizli halkının sahip çıkmasını istedi.

DHA