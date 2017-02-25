Düzce'de otomobil takla attı: 5 yaralı

DÜZCE'de, kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 5 üniversite öğrencisi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde D-100 Karayolu'nun Çoban mevkisinde meydana geldi. Emre Çabuk yönetimindeki 16 FE 367 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Araç hurdaya dönerken hepsi de üniversite öğrencisi olan sürücü Emre Çabuk ile yanında bulunan arkadaşları Furkan Aşçı, Ali Çelik, Musa Güner ve Ozan Demir yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA