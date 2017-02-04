Emekli Subaylar Derneği ve 14 sivil toplum örgütü askeri okulların açılması için eylem yaptı

ESKİŞEHİR'de çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri okulların tekrar açılması için eylem yaptı.

Aralarında Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin de (ÇYDD) bulunduğu 15 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde bir araya geldi. 'Nöbet başına, askeri okullar açılsın' yazılı pankart açan grup adına konuşan emekli albay Alican Türk, askeri okulların tekrar açılmasını ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savaş gücünü azaltacak, ordunun siyasalaşmasına zemin hazırlayacak Kanun Hükmündeki Kararnamelerin geri alınmasını istedi. Türk şöyle devam etti:

"PKK terörü, DEAŞ terörü, son 15 yılda devletin en kılcal damarlarına kadar girmesine müsaade edilen FETÖ sorunu, her yerde patlayan bombalarla şehit edilen asker ve polislerimiz, Suriye'de tek kelimeyle arapsaçına dönmüş dış politikamız, Kıbrıs'ta verilen taviz üstüne tavizler. Ege'de aidiyeti bizim olan adalarda Yunan askerlerinin cirit atması, perişan vaziyetteki ekonomimiz. Bütün bu sorunlar dururken şimdi de çok şükür nur topu gibi bir başkanlık sorunumuz oldu. Bütün bu olaylar ülkemizin varlığını, birliğini tehdit ederken burada toplanan ve gücünü Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığından alan 15 sivil toplum kuruluşunun üyeleri olarak bizler askeri okulların bir an önce tekrar açılmasını ve TSK üzerinden ellerin çekilmesini talep ediyoruz. Askeri okullar kapatılmamalı, TSK'nın yüzlerce yıllık birikimi bir köşeye atılmamalı, TSK'nın kurum kültürü yok edilmesin, TSK'nın emir komuta zinciri bozulmasın. Varlığımızın teminatı olan TSK siyasete kurban edilmemelidir."

Yapılan konuşmaların ardından gruptakiler "Hepimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz" ve "Askeri okullar kapatılamaz" sloganları attıktan sonra dağıldı.

DHA