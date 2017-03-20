Fransızlar'ın satın aldığı Alman Opel'e 'Torbalı'ya dön' daveti

FRANSIZ PSA şirketinin satın aldığı Alman Opel'inin Türkiye'de yeniden üretime başlaması için bir umut doğdu. Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, PSA Grubu'nun CEO'su Carlos Tavares'e mektup yazarak, 17 yıl önce kapatılan İzmir'in Torbalı İlçesi'ndeki tesislerinde tekrar üretime başlamaları çağrısında bulundu.

Opel Türkiye, 1989 yılında 40 milyon mark yatırımla yüzde 100 yabancı sermaye olarak kuruldu. Opel Türkiye fabrikası, Türkiye'nin Renault ve Tofaş'tan sonra faaliyete geçen üçüncü otomobil fabrikasıydı. Tesisin devreye girdiği 1990 yılında Opel, bin 156 otomobil monte etti. Bu yıl sonrasında bu miktar 6 binin üzerine çıktı. 1992 yılında 9 bin oldu, 1993 yılında da 12 binin üzerine çıktı. Bu durum 1993 yılına kadar sürdü. 1993 yılına gelindiğinde Opel Türkiye, ithalata başladı. İlk yıl 6 bin 630 araba ithal edildi. Bir yıl sonra baş gösteren ekonomik kriz Opel'i de vurdu. Torbalı tesislerinde yapılan montaj bir yıl öncesinin yarısına 6 bin 626'ya düştü. İthalat ise üçte birine bin 802'ye geriledi. 1995'de hemen hemen bu rakamlar aynı düzeyde seyretti. Yıllık üretim kapasitesi 10 bin olan fabrika ekonomik krize direnemedi ve 2000 yılında kapandı. Türkiye'nin İzmir'den yönetilen tek otomotiv markası olan Opel, Torbalı'daki montaj tesisini yedek parça deposu haline getirdi.

OPEL'E MEKTUPLU ÇAĞRI

Amerikan General Motors'un (GM) bünyesindeki Alman Opel'i, bir süre önce Fransız Peugeot Citroen Grubu'na (PSA) satması Türkiye'de ekonomi piyasasında bir anda gündem konusu oldu. Gerek ekonomi uzmanları gerek iş dünyası temsilcileri, bir dönem Torbalı'dan dünyaya binlerce otomotiv gönderen Opel'e 'Torbalı'ya dön' çağrısı yaptı. Torbalı'daki tesislerde yılda 10 bin lüks otomobil üretip ihraç eden Opel'in 2000 krizine yenilmesinin ardından Türkiye'ye dönme senaryoları sık sık gündeme gelse de ilk kez yönetim değişikliği ile birlikte kesin dönüş dillendirilmeye başlandı. Fransız PSA'nın Torbalı'daki tesisleri ile ilgili vereceği karar merakla beklenirken, etkili bir büyüme için Türkiye'ye dönme çağrıları geçtiğimiz haftadan bu yana ekonomi gündemini meşgul ediyor. Torbalı'da da heyecan yaratan bu ihtimal üzerine bir değerlendirme yapan Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, PSA Grubu'nun CEO'su Carlos Tavares'e Fransızca mektup yazarak, "Torbalı'daki tesisinizde yeniden üretim yapın" çağrısında bulundu.

TORBALI'NIN CAZİBESİNİ ANLATTI

Olgun, Tavares'e hitaben yazdığı mektupta, "Opel'in 1989 yılında yaptığı tesis ile Torbalı'nın sanayileşme hamlesi hız kazanmıştır. Bugüne geldiğimizde ise 54'ü yabancı sermayeli olmak üzere 750 üretim tesisi kentimizde faaliyet göstermektedir. Phılıp Morris, Groupe Atlantıc, MSC Group, JTİ, Dr. Oetkher, SFS Intec gibi uluslararası dev firmalara evsahipliği yapan Torbalı'nın 932 milyon dolarlık ihracatı ile 100'ün üzerinde ülke ile lojistik bağı bulunmaktadır" dedi.

Olgun, dünyaca ünlü markaların Torbalı'yı tercih etmelerinin en büyük sebepleri ise mektubunda söyle aktardı:

"Kentimizin içinden otoyol bağlantısı geçmektedir. Ayrıca demiryolu-hızlı tren hattının üzerinde de yer almaktadır. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na a 25 kilometre, İzmir Alsancak Limanı'na ise 40 kilometre mesafede yer almaktadır. Ayrıca ilçemizin; yapımı devam etmekte olan İstanbul-İzmir Otoyolu'na da bağlantısı bulunmaktadır. Yeterli işgücü ve sanayileşmeye elverişli uygun alanların bulunması yatırımlar için büyük bir cazibe oluşturmaktadır."

DHA