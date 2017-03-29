Hafriyat kamyonunun altında kalan kadın can verdi

FATİH'te araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, hafriyat kamyonunun altında kalarak can verdi. Eşi, aracın altından kurtarma çalışmalarını gözyaşları içinde izledi.

Kaza saat 12.00 sıralarında Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Arefe ve Hüseyin Çakır yolun karşısına geçmek istedi. Hüseyin Çakır karşıya geçti ancak eşi Arefe Çakır (62) hafriyat kamyonun altında kaldı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonun altında kalan Çakır'ı kurtarmak için çalışmalara başladı. Eşi Hüseyin Çakır çalışmaları yaşlı gözlerle izledi. Çakır yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından kamyonun altından çıkarıldı. Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon sürücüsü A.H.K gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Çakır'ın olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

DHA