Huzurevinde 'Umre' ödüllü bilgi yarışması

KARABÜK Yücel Huzurevi'nde çalışanlar ile huzurevi sakinleri olmak üzere 2 kategoride düzenlenen bilgi yarışmasında 1'nci olanlar Umre'ye gitme hakkı kazandı.

İl Müftülüğü tarafından yapılan bilgi yarışmasına 30 çalışan ile 8 huzurevi sakini katıldı. Çalışanlar, yazılı sorulan 10 soruya cevap verdi. Huzurevi sakinleri İl Mütfüsü İl Müftüsü Halil Bektaş'ın sorduğu 10 soruya sözlü cevap verdi. Temel dini bilgiler ve Hz. Peygamberin hayatıyla ilgili soruların sorulduğu yarışmada huzurevi sakini Osman Çarkçı ile huzurevi çalışanı Songül Karadağ 1'inci oldu. Çarkçı ve Karadağ, kendilerinin belirleyeceği bir tarihte Türkiye Diyanet Vakfı Karabük Şubesi tarafından Umre'ye götürülme hakkı kazandı. Ayrıca tüm yarışmacılara kitap hediye edildi.

İl Müftüsü Halil Bektaş, bilgi yarışmasının üçüncüsünü düzenlediklerini hatırlatarak, 'Amacımız büyüklerimize saygımızı, muhabbetimizi ifade etmiş olmak, çalışan kardeşlerimizi onure etmek hem de onları manevi olarak ödüllendirmek' dedi.

DHA