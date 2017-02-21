Kahvehanedeki silahlı saldırıda yaralanan 1 kişi öldü

İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL,(DHA)FATİH'te, dün kahvehanede yaşanan silahlı saldırıda ağır yaralanan Nejdet Aslan bugün hayatını kaybetti.

Dün akşam saatlerinde, Kocamustafapaşa Seyyid Ömer Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye motosikletle gelen yüzleri maskeli 2 kişi masada oyun oynayan gruba ateş açmıştı. Saldırıda yaralanan 5 kişiden Nejdett Aslan, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Evli, 2 çocuk babası Aslan ile birlikte yaralanan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bu arada, silahlı saldırı düzenleyen zanlılarla Nejdet Aslan arasında daha önceden husumet olduğu öğrenildi. Polisin, kaçan saldırganları yakalama çalışmaları devam ediyor.

DHA