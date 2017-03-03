Mersin'de şiddetli yağış nedeniyle okullar tatil edildi (2)

ERDEMLİ'DE EVLER SULAR ALTINDA KALDI

Mersin'in Erdemli İlçesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu. Metrekareye 140 kilo yağmurun düştüğü ilçede birçok ev ve işyeri sular altında kaldı. Erdemli Kaymakamı Muhittin Pamuk, su taşkınlarının yaşandığı caddelerdeki çalışmaları yerinde inceledi. Kaymakam Pamuk, "Akşam saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle ilçemizde 4 ayrı nokta olumsuz olarak etkilendi. Can kaybımız yok. Ekipler iş makineleri ile çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Mehmet DOĞANER / ERDEMLİ(Mersin), (DHA)

DHA