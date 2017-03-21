PKK sığınağında 200 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

BİNGÖL'ün Genç İlçesi kırsalında yapılan operasyonda PKK’ya ait 5 sığınak içerisinde 200 kilo amonyum nitrat, 12 kilo esrar, mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgedeki 49’uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından Genç İlçesi kırsalında gerçekleştirilen Şehit Piyade Binbaşı Turgay Çelik-7 operasyonunda PKK’ya ait 5 adet sığınak ortaya çıkarıldı. Sığınaklarda 200 kilo amonyum nitrat, 12 kilo esrar, mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Bingöl Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"49’uncu Komando Tugay Komutanlığı emir komutanlığınca Bingöl İli Genç İlçesi kırsalında Şehit Piyade Binbaşı Turgay Çelik-7 operasyonunda 19 Mart 2017 günü bölücü terör örgütü mensuplarına ait 5 sığınak ve Sağgöze Köyü'nde yapılan adli aramalar kapsamında; 200 kilogram amonyum nitrat, 12 kilogram esrar, 4 Adet av tüfeği (Huğulu, Sarsılmaz Marka), 1 adet tabanca (P.114 ) marka, 1 adet gündüz görüş dürbünü, 400 adet pil, 200 metre elektrik kablosu, 200 metre branda, 120 adet hazır yemek paketi, 100 çift çorap, 90 adet mum, 80 adet konserve, 57 adet kitap, 50 adet ped, 50 paket ıslak mendil, 50 kilogram tütün, 50 kilogram salça, 50 adet hazır çorba, 40 kilogram makarna, 40 kilogram küp şeker, 40 adet ampul, 20 adet kaban, 20 adet bölücü terör örgütü mensubu elbisesi, 20 adet iç çamaşırı, 15 çift askeri kıyafet, 14 adet puşi, 11 adet büyük tüp, 11 adet küçük tüp, 10 kg zeytin, 10 adet el feneri, 10 adet çaydanlık, 10 adet çakmak gazı, 9 çift mekap ayakkabı, 5 adet kolonya, 3 adet met, 2 adet kazma, 2 adet kürek, 1 adet balyoz, 1 adet termos, 1 jelikan deterjan, 1 jelikan el sabunu ve bidon içerisinde ilaç ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

DHA