Restoran sahibi cinayetine 3 gözaltı

BURDUR'da dün restoran sahibi 47 yaşındaki Zeynel Karakurt'un öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

Burdur Gölü kenarındaki Sofram Restaurant'ın sahibi Zeynel Karakurt, dün saat 19.30 sıralarında işyeri önünde bir otomobildeki kimliği belirsiz kişilerle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden Karakurt'un üzerine ateş açıldı. Zeynel Karakurt kan içinde yere yığılırken, saldırganlar kaçtı. Çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Karakurt, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Karakurt'un cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Polis otomobille kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Burdur Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Karakurt'u öldürdükleri iddiasıyla 3 şüpheliyi takibe aldı. Şüpheliler gece kent merkezinde saklandıkları yerde polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan M.Y., G.A. ve A.Ş.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

DHA