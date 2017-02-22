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Son Dakika: Rusya ve ABD Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri görüştü

Rusya ve ABD Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri görüştü
09:5022 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Rusya ve ABD Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri görüştü
Rusya ve ABD Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un telefon ile görüşerek ikili ilişkileri ele aldığı bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sayfasından yapılan açıklamada, telefon görüşmesinin ABD’nin talebi üzerinde düzenlendiği belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “ABD yönetimi adına ABD Dışişleri Bakanı, Amerika'nın çok yakından tanıdığı Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vitaliy Çurkin’in ölümü nedeniyle derin üzüntülerini sundu. İkili ilişkiler ve uluslararası gündemde olan sorunlar ele alındı.“ denildi.

DHA

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