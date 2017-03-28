Şanlıurfa’da PKK propagandasına 22 tutuklama

– ŞANLIURFA ve ilçelerinde sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 60 şüpheliden 22’si tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçen 18 Mart günü kent merkezi ve ilçelerinde, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendiği operasyonlarda 60 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamalarının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 38'i adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 22 kişi ise; 'terör örgütü propagandası yapmak, Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret etmek' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.

DHA