Siirt'te 'evet' broşürü dağıtan Ak Partili kadınlara taşlı saldırı

SİİRT'te, anayasa değişikliği referandumu ile ilgili 'evet' çalışması yürüten Ak Parti Kadın Kolları üyeleri, broşür dağıttıkları mahallede taşlı saldırıya uğradı. Bir kadın kaşına, bir kadın da omzuna isabet eden taşlarla yaralandı.

Ak Parti Siirt Kadın Kolları üyesi 15 kadın, bugün öğlen saatlerinde, anayasa değişiklik referandumu ile ilgili 'evet' çalışması yapmak üzere seçim aracıyla Barış Mahallesi'ne geldi. Broşür dağıtan Ak Partili kadınlar, burada bir grup kadın ve çocuğun tepkisiyle karşılaştı, ardından taşlı saldırı başladı. Ak Partililere saldıran çocuk ve kadınların attığı taşlardan Suzan Siper kaşına, Kübra Başkur ise omzuna isabet eden taşla yaralandı. Yaralanan Ak Partili iki kadın arkadaşları tarafından Siirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavileri yapılan Suzan Siper ve Kübra Başkur, taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis saldıran gruptan 3 kişiyi gözaltına aldı, yeni gözaltılar olabileceği belirtildi.

"AYNI MAHALLEDE 5 KEZ ENGELLENDİK"

Olayla ilgili açıklama yapan Ak Parti Siirt Kadın Kolları Başkanı Nurten Temiz, "Barış Mahallesi'nde referandum çalışması yapmamız 5 kez engellendi. Saldırıda çocukları kullandılar" dedi.

Suç duyurusunda bulunduklarını anlatan Temiz, şunları söyledi:

"Bu saldırıları kınıyoruz. Bizler tekrar Barış Mahallesi'nde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bir arkadaşımız neredeyse gözünü kaybedecekti. Emniyet güçlerimiz buraya gelerek, TOMA'lar ile müdahale edecekti ancak biz izin vermedik. Buna rağmen bize saldırılara devam ediyorlar, tam 5 kez çeşitli yerlerde saldırılara uğradık."

DHA