Suriye sınırında yoğun önlemli fidan dikim töreni

KİLİS'te, 'Dünya Ormancılık Günü ve Ağaç Bayramı' kapsamında Suriye sınırında fidan dikim töreni düzenlendi. Tören sırasında sınır hattında komandolarla yoğun güvenlik önlemi alındı ve Suriye'nin terör örgütü PYD kontrolündeki Parsa Dağı bölgesi dürbünlerle gözetlendi.

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Kilis’in Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Demirışık Köyü'nde fidan dikim töreni düzenlendi. Tören nedeniyle hem köyün içinde hem de sınır hattında yoğun güvenlik önlemi alındı. Keskin nişancıların yüksek noktalarda görev aldığı törende, jandarma komando birlikleri de sınır hattında görev yaptı. Askerler sık sık Türkiye sınırının karşı tarafında olan terör örgütü PYD denetimindeki Parsa Dağı bölgesini dürbünlerle adım adım takip etti.

Yoğun önlemler arasında yapılan törende konuşan Orman İşletme Müdürü Cesim Karadağ, Kilis'te 27 bin 75 hektar orman alanı bulunduğunu ifade etti ve yapılacak çalışmalarla bunu artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Yapılan konuşmaların ardından etkinlik nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi ve dikimi yapılan fidanlara can suyu verildi.

DHA