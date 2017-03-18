Trakya şehitleri andı

18 MART Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'nci yıldönümü nedeniyle Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde törenler düzenlendi. Şehitlik ziyaretlerinde, şehit yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Edirne’deki törenler, Çanakkale Şehitliği'nden sonra Türkiye'nin ikinci büyük şehitliği olan Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde yapıldı. Anma törenine Edirne Valisi Günay Özdemir, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Savran, Edirne Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Jandarma Komutanı Albay Kamuran Ersan, rütbeli askerler, şehit yakınları ile çok sayıda öğrenci katıldı. Anıta çelenk konulmasının ardından askerler tarafından yapılan saygı atışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, şehitler için dua okudu. Vali Özdemir ve beraberindekiler daha sonra ellerindeki karanfilleri şehit mezarlarına bıraktı. Törenlere katılan şehit aileleri, şehitlerin adlarının yazılı olduğu bölümleri gezerek gözyaşlarına boğuldu. Anma törenleri daha sonra Halk Eğitim Merkezi’ndeki programla devam etti.

KEŞAN’DAKİ TÖRENLER

Edirne’nin Keşan İlçesi’nde de anma ve kutlama töreni düzenlendi. Şehitlik Anıtı’nda gerçekleşen program çelenklerin anıta sunumu, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle başladı. Keşan 4’ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nda görevli Muharebe Üsteğmen Oktay Okyay ile Keşan Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ferhat Dönmez günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yaptıktan sonra Keşan Kaymakamı Nuri Özder şehitlik defterini imzaladı. Tören sonunda Kızılay Keşan Şubesi tarafından katılımcılara içerisinde üzüm hoşafı, yağlı buğday çorbası ve ekmek bulunan kumanya dağıtıldı. Buradaki törenin ardından Keşan Asri Mezarlık’ta bulunan şehitliğe geçildi. Şehit mezarları ziyaret edilip, karanfil bırakıldıktan sonra Keşan İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit tarafından Kuran-ı Kerim okundu. Keşan Sevim Yenice Konferans Salonu’nda da Çanakkale Deniz Zaferi’nin 102’nci yıldönümü ve Şehitler Günü nedeniyle program düzenlendi.

BAKAN ÖZLÜ ŞEHİTLERİ ANMA TÖRENİNE KATILDI

Tekirdağ’daki törenler Murat Caddesi’nde bulunan Şehitler Abidesi’nde düzenlendi. Buradaki törende Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Ayşe Doğan, Metin Akgün, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Kadir Albayrak, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve Tekirdağ Jandarma Komutanı Albay Erdal Eren ile çok sayıda şehit yakını katıldı.

Şehitlik şeref defterini imzalayan Bakan Özlü, vatanı korumak için şehitlerin canını vermeye hiçbir zaman çekinmediğini ifade ederek deftere, “Milletimizin varlığının birlik ve beraberliğinin güvencesi olan milletimizin gönlünde sonsuza kadar yaşamaya devam edeceksiniz. Aziz Türk milletinin bugünlere ulaşmasını sağlayan başta büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve değerli silahla arkadaşları ile yıl dönümünü kutladığımız Çanakkale Zaferini, şanlı tarihimizdeki nice zaferleri bize armağan eden vatanın bölünmez bütünlüğü ve Türk milletinin huzur ile güvenliği için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen şehitlerimizi rahmet, minnetle anıyoruz. Vatan size minnettardır” yazdı. Bakan Özlü, Vali Ceylan ve beraberindekiler daha sonra şehitliği ziyaret ederek karanfil bıraktı.

KIRKLARELİ ANMA TÖRENLERİ

Kırklareli’nde şehitlikteki tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törene, Kırklareli Valisi Esengül Civelek’in yanı sıra 55’nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Mustafa Barut, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri katıldı. Vali Esengül Civelek şehitlik şeref defterini imzaladıktan sonra beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte anıta karanfil bıraktı. Anma programı Kültür Merkezi’ndeki programla devam etti.

DHA