Vali Toprak, yaralı askerleri ziyaret etti

HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak, geçen çarşamba gecesi Çukurca İlçesi Geriktepe Üs bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından yapılan, 2 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti.

Hakkari'nin Irak'a sıfır noktasında bulunan Çukurca İlçesi'nde 2. Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Geriktepe Üs bölgesine geçen çarşamba gecesi PKK'lı teröristler tarafından roket ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker şehit olurken, 3 asker de yaralandı.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, yaralı askerleri tedavi gördükleri Hakkari Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Hastanede Başhekim Opr. Dr. Seda Baştürk, Başhekim Yardımcısı olan eşi Funda Toprak ve hastane yöneticileri tarafından karşılanan Vali Toprak, tedavi gören yaralı askerleri ziyaret ederek "Geçmiş olsun" dileklerini iletti. Yaralı askerlerin sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi alan Vali Toprak, daha sonra hastane yöneticileriyle bir araya geldi.

DHA