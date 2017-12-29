Ünlü ressamdan Uğur Dündar’a ‘İşte Hayat’!

Birbirinden değerli konuşmacıların konuk olduğu Halk Arenası, İzmir Foça'da sevenleri ile buluştu. Program öncesinde ünlü Ressam Nihat Evren Derman, "İşte Hayat" isimli tablosunu Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'a armağan etti!

Halk TV'de ekranlara gelen ve izlenme rekorları kıran, Türkiye'nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’ın hazırlayıp sunduğu ‘Halk Arenası’ bu hafta İzmir’in Foça’da Reha Midilli Kültür Merkezinden sevenleriyle bir arada!..

Sıcak gündemin tartışıldığı program öncesi ünlü Ressam Nihat Evren Derman, “İşte Hayat” isimli tablosunu Usta Haberci Uğur Dündar ‘a armağan etti.