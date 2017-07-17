Üretim ve ihracatta rekor kıran otomotiv sektörü sesini yükseltti

Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, 2017 yılında da üretim ve ihracatın rekora koştuğunu ancak başarının sürdürülebilir kılınması için iç pazarın özellikle ticari araçlarda canlandırılması gerektiğini ifade etti

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, 2017 yılında da üretim ve ihracatın rekora koştuğunu ancak başarının sürdürülebilir kılınması için iç pazarın özellikle ticari araçlarda canlandırılması gerektiğini ifade etti. 2017 Ocak-Haziran döneminde iç pazarda toplam satışların yüzde 9 oranında düştüğünü belirten Önen, “Yılın ilk aylarında başlayan iç pazardaki daralmanın üretimimizi negatif etkilemesinden endişe ediyorduk. Ancak AB pazarlarındaki istikrarlı büyümenin devam etmesi ve sanayimizin otomobil grubunda üretimine başladığı yeni ürünlerin etkisiyle üretim ve ihracatta sanayi tarihimizin en yüksek rakamları ile yeni rekorlara ulaşılacak bir yıl olmasını bekliyoruz. Toplamda 1 milyon 650 bin adet üzerinde araç üretimi, 1 milyon 350 bin adet üzerinde araç ihracatı ve 27 milyar doları aşan ihracat rakamı hedefliyoruz” dedi.

YAŞLILARI PARKTAN ÇEKİN

Önen, “Pazar tüm segmentlerde daralıyor. Özellikle ağır ticari araçlarda kapasite kullanım oranı çok fazla düştü ve pazar son 2 yılda yüzde 58 küçüldü. OSD olarak önerimiz, öncelikle yaşlı araçların parktan çekilmesi, ticari araç satışlarının desteklenmesi ve daha önce de dile getirdiğimiz ticari araç kiralama sistemi için gerekli şartların oluşturulması” dedi. OSD'nin ocak-haziran dönemi raporuna göre ilk altı ayda toplam üretim yüzde 20, otomobil üretimi ise yüzde 36 oranında arttı. Bu dönemde toplam üretim 869 bin adet, otomobil üretimi ise 602 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 29 oranında artarken, otomobil ihracatı ise yüzde 48 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, toplam ihracat 714 bin adet, otomobil ihracatı ise 504 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 14.5 milyar dolar olarak gerçekleşirken otomobil ihracatı yüzde 71 artarak 6.1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

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Kudret Önen