Modüler ev sitemiyle evinizi söküp istediğiniz yere götürebilirsiniz

Coodo ismindeki modüler ev sistemi kolayca sökülüp kurulacak ve taşınacak şekilde tasarlanmış.

Sıkılınca başka bir yere taşıyabileceğiniz bir eviniz olsun ister miydiniz? Bir Alman tasarımı olan Coodo, tam da bu iş için üretilmiş prefabrik ev sistemleri sunuyor. Bu prefabrik evler 36-96 metrekare arasında değişen boyutlara sahip. Ayrıca istenilen işlevlerde üretilebiliyorlar. İsterseniz bir Saunacoodo satın alıp evinizin bahçesine kapalı sauna ekleyebilir veya bir Watercoodo satın alıp kendinize yüzen ev yapabilirsiniz.

Tüm ev aletleri yapay zekaya sahip olsa, nasıl bir yaşantımız olurdu?

Bir Coodo evi bir kez kurulduktan sonra, istenirse yerinden sökülüp, vinçle bir kamyonun arkasına konulup istenilen lokasyona götürülebiliyor. Hatta vinç helikopterle dağın tepesine ev taşıyanlar bile var. Tüm modeller istenirse sadece dış kabuk olarak veya içi tamamen döşeli şekilde de alınabiliyor. Tasarımcı firma Coodo modellerinin hepsinin çevreye zarar vermeyen malzemelerden yapıldığını, pasif ev prensiplerinin gözetildiğini ve camlar dahil tüm evin özel yalıtım sistemleri ile döşendiğini söylüyor. Bu modüler evleri bir noktaya kurmak için, sadece önceden su, elektrik ve kanalizasyon bağlantılarının inşa edilmesi yeterli oluyor.

Mikro filtreli havalandırma özelliği evin hep temiz hava ile beslenmesini ve nem seviyelerini otomatik olarak ayarlıyor. Evi oluşturan birimler farklı şekillerde ve özelliklere sahip olacak şekilde konfigüre ediliyor ve ona göre fiyat belirleniyor. Coodo evlerinin, gerektiğinde dışarıdan elektrik bile almayacak şekilde kendi enerjisini üretecek modelleri ise yakın gelecekte müşterilere sunulacakmış.