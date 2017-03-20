Tam 107 yıllık cep telefonu!

Her an yanımızda olan cep telefonlarının ilk örneklerinin 107 yıl önce ortaya çıktığını biliyor muydunuz?

Eski telefonlarınızı kafanızda canlandırdığınızda o zamanın büyük teknolojik icatlarından biri gibi gelebilir ancak cep telefonu teknolojisi çok daha eskiye dayanıyor. Chip’de yer alan habere göre 107 yıl önce cep telefonları tasarlanmıştı hatta kullanıma geçmek üzereydi.

Reno Evening Gazette adlı bir yayın organına 1910 yılında çıkan ilan, polislerin görevlerinde büyük rahatlık sağlayacak bir gelişmeyi duyuruyor. Oldukça ilkel, pil gücüyle çalışan ve o zamanlar her sokakta bulunabilecek varolan telefon hatlarına izinsiz giriş yapılarak kullanılan bir telefon… Gazete gelecekte bu aletin herkes tarafından kullanabileceğini öngörüyordu hatta tek tuşla evinizle konuşabileceğinizi müjdeliyor.

1912’de 190 GRAM

1912’de Lima Daily News gazetesi de Almanya’da bir cep telefonu tasarlandığını, acil aramalar için kullanılabileceğini, sadece 190 gram olduğunu ve bir kadın çantasına sığabilecek boyutlarda olduğunu haberleştiriyor. Bu gelişmelerin neden ilerlemediği ve çok ileri tarihlerde cep telefonlarının yaygınlaştığı tam olarak bilinmiyor. Ama en büyük etkenlerden birinin “konuşma daha ucuza olacak” ve insanların daha çok konuşacağı kaygısıyla telefon firmalarının endişesi olduğu düşünülüyor.

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