Küstah heriflere “Dangalos” denir!

Yunanistan'ın aklı uçuk bir Savunma Bakanı var. Adının “Dangalos” yani “Dangalak” olması lâzım ama ailesi ona Kammenos adını koymuş…

İşte bu densiz adam sık sık Türklere ve Türkiye'ye öfkeyle havlar durur!

Yunan Başbakanı Çipras ne kadar akıllı ve dengeli bir siyasetçiyse, Kammenos onun tam tersine ahmaktan da ahmaktır. Çipras, koalisyon nedeniyle onu zorunlu olarak kabinesinde tutuyor!

Defalarca yazdım. Yunanistan, Ege Denizi'ndeki “18 Türk adasını” bizimkilerin gafletinden yararlanarak zorbaca işgal etti, oralara askeri, birlikler yerleştirdi, kiliseler yaptı, belediye başkanları atadı.

Bizim siyasilerde tık yok… Ne bir ses, ne bir nefes!

Vatan toprakları elden gidiyor yaa, bir şeyler desenize!

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CHP Lideri Kılıçdaroğlu bu konuyu Meclis'te dile getirdi, 11 Aralık günü TBMM'de yaptığı açıklamada “Yunanistan 18 adayı işgal etti.” diyerek iktidardan hesap sordu.

İşe Yunan Savunma Bakanı Dangalos'u bu açıklama harekete geçirdi ve küstahça cevap vererek:

“Sıkıysa gel de al!” dedi.

Sıkar mı, sıkmaz mı, bunu zaman gösterecek tabii…

Elbet günün birinde vatan topraklarını savunacak insanlar ortaya çıkacaktır.

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Yunan Savunma Bakanı Dangalos'un açıklamalarına tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz:

“Yunan Bakan sözlerini dikkatli kullansın.” dedi ve şunları ekledi:

“Meydanı boş bulan bu adam kışkırtıcı söylemlerle bizi tehdit etmeye kalkıyor. Bilsin ki hiç ummadığı bir zamanda balyozu kafasına yer. Tarihe bakarsa bunun örneklerini çok iyi görür. Yunanistan, Ege'deki topraklarımıza sahip çıkarak Türkiye'nin sabrını test etmesin.”



Kalamış'ın idam fermanı!

Kalamış, İstanbul'un harika koylarından biridir.

Benim çocukluğum Kalamış ve Fenerbahçe'de geçti… Orada denize girer, spor yapardık.

Yüzlerce yıldır Kalamış'ı vatandaşlar kullanırdı. Şimdi Kalamış Yat Limanı 36 yıl süreyle özelleştirildi. Özelleştirme kapsamına alınan 435 bin metrekare alanın 15 bin metrekaresine inşaat yapılabilecek. Yani çirkinleştirilecek ve öldürülecek!

Bu özelleştirme kararı, Kalamış'ın “idam fermanı” anlamına geliyor!

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Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu haklı olarak karara tepki gösterip şöyle dert yandı:

“Hazırlanan planla halen Kadıköy halkının liman içinde spor, bisiklet ve yürüyüş için kullandığı alanlar imara açılmış ve halkın kıyıyı kullanması engellenmiş oluyor.

Proje, nüfus ve trafik yoğunluğunu artırması, halkın kıyıyı kullanımını azaltması, kıyı siluetini bozması, mevcut plana uygun olmaması nedenleriyle vatandaşı çok olumsuz etkilemektedir.

İnşaat alanını 15 bin metrekareye çıkararak halkın bütün kullanım alanlarını ellerinden alıyorlar.

Eğer Ankara'dan birileri buraları satacaksa, paraları alıp gidecekse, geride kalan vatandaşlar ne yapacak? Nasıl yaşayacaklar burada?

Bu yerlerin tamamı halkındır. Yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız.”

TEBESSÜM

Öbür dünyada tavla maçı!

Genç adamın biri imama gitmiş:

“İmam amca, ben ölümden hiç korkmuyorum!” demiş…

Babacan imam:

“Tabii evlâdım” demiş “Çok iyi yapıyorsun. Canı veren de Allah, alan da Allah…”

“Evet imam amca, ölümden korkmuyorum ama beni düşündüren bir şey var.”

“Nedir o evlâdım?”

“İmam amca, ben kadına çok meraklıyım. Acaba ölürsem öbür dünyada kadınlarla tavla filan oynayabilecek miyim?”

İmamın tepesi atmış ama içinden “Ya sabır” diyerek sesini çıkarmamış:

“Evlâdım, sen yarın sabah gel, ben bu gece bir düşüneyim, yarın sana öbür dünyada kadınlarla tavla oyunu olup olmadığını öğrenir, sana bildiririm.”

Genç adam, ertesi sabahı iple çekmiş, sabah namazından sonra camiye koşmuş:

“İmam amca, bizim kadınlarla tavla maçından haber var mı?”

“Var evladım, var. Hem de iki haber var.”

“Nedir? Çabuk söyle n'olur!”

“Öbür dünyada tavla oynamayan yokmuş. Hele kadınlar erkeklerle tavla oyunlarına bayılıyormuş. Hiç merak etme sen, bu bir…”

Adam çok sevinmiş:

“Peki, ikinci haber ne?”

“Yarın sabah tavla turnuvası varmış, seni almaya geliyorlar, haberin olsun!”

GÜNÜN SÖZÜ

Hayat poker oyunu gibidir, elinin iyi olması gerekmez, bazen blöf de gerekir!