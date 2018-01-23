Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı harekatında 4. gün

Kilis Gülbaba’dan Afrin’e giren birliklerimiz Hassa ve Azez’den de sınırı geçti. Hendek kazan PKK’lı hainleri inlerinde çembere aldı. Bölücülere karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, Türkiye’yi birleştirdi. 80 milyon kenetlendi, Mehmetçiğin arkasında dağ gibi duruyor. İşte Zeytin Dalı harekatından son dakika gelişmeleri...

Jetlerimizin havadan terör yuvalarını yerle bir etmesiyle başlayan Zeytin Dalı Harekatı, dün yeni bir aşamaya girdi. Harekatta 2 yeni cephe açıldı… Tanklarımız Kilis Gülbaba'dan sonra Hatay Hassa'dan sınırı geçerek hainleri kuşattı. El Bab'daki birliklerimiz de Azez'den Afrin'e girdi. Kaçış yolu kalmayan teröristlerin kuşatılma operasyonundan bir acı haber geldi. Kilis Gülbaba yakınlarındaki çatışmada bir askerimiz şehit düştü.

‘ZIRH DELİCİ TOPLAR’ KULLANILIYOR

Hassa sınırının sıfır noktasına konuşlanan Türk tankları, terör örgütü mevzilerini ‘zırh delici toplar’ ile vuruyor. Çok sayıda tank ise cephane, yakıt ve askeri malzeme ikmali için geri döndü. Sınır karakoluna yakın yerde, sabah saatlerinde, konuşlanan ‘M60T’ tanklarının yanında, çok sayıda kullanılmış ‘zırh delici’ top mermisi görüldü. Bölgede, ayrıca kollarında sarı bant olan ÖSO’ya bağlı güçler de bulunuyor. Kilis ile Hatay’dan Afrin’in iç bölgelerine de sevkiyat sürüyor. Öte yandan Hatay sınırında güvenlik önlemlerini artıran jandarma, gazetecilerin sınırdan birliklerin görüntülerini çekmesini engellemeye başladı.

Operasyonun 4. günündeyiz. İşte dakika dakika yaşananlar:

AFRİN’DE İKİNCİ ŞEHİT

14:35 / Maalesef bir acı haber daha geldi. Afrin’de Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta’yı şehit verdik.

12:15 / Türkiye-Suriye sınırında bulunan Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Kamışlı kentinden Demirtepe Hudut Karakoluna PKK/YPG terör örgütü mensupları tarafından taciz ateşi açıldı. Ateşe anında karşılık verdi.

11:00 / Afrin’deki PKK/KCK/PYD-YPG’li teröristlerin bulunduğu mevziler Türk askerleri tarafından ateş altına alındı. O anlar böyle görüntülendi.

10:00 / Hava harekatı yeniden başladı. Obüs atışları da devam ediyor…

00:00 / Erdoğan gece yarısı Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi’nde video konferans aracılığıyla askeri yetkililerle canlı bağlantılar gerçekleştirdi. İlk olarak harekatın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu’nun Hatay´daki Harekat Merkezi’ne bağlanan Erdoğan, Afrin’e yönelik operasyonla ilgili son bilgileri Korgeneral İsmail Temel Metin’den dinledi.

İKİ STRATEJİK TEPE ELE GEÇİRİLDİ

Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı Süleyman Şah Tugayı, Şeyh Hadid'e bakan en büyük tepeyi ele geçirdiğini açıkladı.

Çatışmalar sırasında 20'ye yakın YPG'li teröristin öldürüldüğü bildirildi. Azez bölgesinden giren ÖSO grupları ise stratejik önemi olan Burşaya Dağı'nı YPG'nin kontrolünden aldı. Sınırda tank ve Fırtına obüsleri ise terör yuvalarına havadan karadan bombalar yağdırdı.

SİVİLLER GÜVENDE

TSK Afrin'in doğusundaki Azez'den de operasyon başlattığını, kara unsurlarının hedef topraklara girdiğini bildirdi. Askeri birliklerimiz, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Azez bölgesine başarıyla geçti. Bu arada savaş uçaklarımız Afrin için fiziki korunma sağlayan stratejik önemdeki Burşaya Dağı'nda yuvalanan terör hedeflerini vurdu. Terör örgütü, Burşaya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyor. TSK ve ÖSO Afrin'in stratejik önemdeki Burseya Dağı'nı ve 3 köyü ele geçirdi. En az 20 hain öldürüldü, 10 YPG'li de yakalandı.

Burşaya'nın teröristlerden temizlenmesiyle Türkiye sınır hattı ile birlikte Azez ve çevresindeki Suriyeli sivillerin güvenliğine yönelik tehditler azalmış oldu… Sınır hattındaki TSK birlikleri de Cinderis beledesinde Celeme, Hemidiyye, Haclar, Freriye ve Tel Sellür köylerindeki PYD/PKK mevzilerini topçu atışına tutuyor.

BİR ASKERİMİZ ŞEHİT

TSK, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in Gülbaba köyü güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve İŞİD'li terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir askerin şehit olduğunu açıkladı. Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz” denildi. Şehidin cenazesi, ambulansla Kilis'ten Gaziantep'teki Adli Tıp Kurumuna getirildi.

SİYASİLERDEN TAM DESTEK

Başbakan: Kılıçdaroğlu'na şükranlarımı sunuyorum

BAŞBAKAN Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Çankaya Köşkü'nde bir araya gelerek Afrin harekatını görüştü.

Afrin zirvesinde Başbakan Yıldırım'ın, “Ana muhalefet olarak başta sizin, toplumun geniş kesimlerinden bu harekata birlik ve bütünlük içerisinde destek gelmesi ordumuza moral oldu. 80 milyon tek yürek oldu” dediği öğrenildi. Basına kapalı görüşmenin ardından ikili ortak açıklama yaptı. Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili bilgi veren Başbakan Yıldırım, “Bu bir barış harekatıdır. Afrin halkının PKK, DEAŞ terörünün baskısından kurtarılması, onların özgürlüğüne kavuşturulması hedeflenmektedir” dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden Yıldırım, “Siyasi partilerimiz, başta anamuhalefet partisi ve değerli Genel Başkanı olmak üzere MHP de bu harekata tam destek vermektedir. Bir kez daha CHP Genel Başkanı'na teşekkür ediyorum, verdikleri destekten dolayı, milletim ve hükümetim adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı'na desteklerinin tam olduğunu dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu ise şunları söyledi:

‘SINIR GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ'

“Türkiye'nin sınır güvenliği çok ama çok önemlidir. Bu bağlamda, Zeytin Dalı Operasyonu kaçınılmaz olarak Türkiye'nin gündemine gelmiştir. En büyük arzumuz, kimsenin burnu kanamadan ülkemize dönmeleridir. Kahraman ordumuzun görevini başarıyla yerine getirmesini arzuluyoruz, istiyoruz. Allah onlara yardımcı olsun, en büyük dileğimiz bu.”

'Son terörist etkisiz hale gelinceye kadar' ORGENERAL Hulusi Akar, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili Hatay'da konuştu. Operasyonda sivillerin zarar görmemesi için azami özen gösterildiğini belirten Orgeneral Akar, “Ülkemizin hak ve hukukunu uluslararası hukuka uygun şekilde korumak ve kollamak için burada bulunuyoruz. En son terörist bölgemizde etkisiz hale getirilinceye kadar harekat devam edecek” ifadelerini kullandı. ORGENERAL Hulusi Akar, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili Hatay'da konuştu. Operasyonda sivillerin zarar görmemesi için azami özen gösterildiğini belirten Orgeneral Akar, “Ülkemizin hak ve hukukunu uluslararası hukuka uygun şekilde korumak ve kollamak için burada bulunuyoruz. En son terörist bölgemizde etkisiz hale getirilinceye kadar harekat devam edecek” ifadelerini kullandı.

ABD yönetimi Suriye'de kasıtlı olarak kışkırtıcı adımlar atıyor

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin başlattığı “Zeytin Dalı Harekatı” ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sputnik'in haberine göre Lavrov ABD'nin Suriye'nin Türkiye ve Irak sınırında güvenlik gücü kurmasına yönelik çabaları eleştirdi. Lavrov, “ABD, Suriye'deki farklı dinamikleri ya kavrayamıyor ya da kasıtlı olarak durumu kışkırtıcı adımlar atıyor” dedi. ABD'nin Kürtleri kullanarak Suriye'nin Türkiye sınırını kontrol etmeye çalıştığına işaret eden Lavrov, “ABD, rejime alternatif bir yönetim yaratmaya çalışıyor. Kürtlerden oluşan Suriye Demokratik Güçleri'ne modern silahlar temin ediyorlar. ABD, Kürt sorununun hassas doğasını göz ardı ederek Kürtlerde ayrılıkçılığı teşvik ediyor” dedi.

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Beyaz Saray'dan ilk açıklama nihayet geldi

ZEYTİN Dalı Harekatı'na ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'dan yapılan açıklamaların ardından 3 gün sonra Beyaz Saray'dan ilk açıklama dün geldi. Açıklamada, “Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini biliyor ve ciddiye alıyoruz. NATO müttefiki olarak Türkiye ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz” denilerek hayli politik bir üslup kullanıldı.