FETÖ elebaşının talimat yazısı Altan kardeşlerin dava dosyasına girdi

FETÖ ele başı Fetullah Gülen’in örgüt mensubu hakimlere gönderdiği talimat mektubu, Altan kardeşlerin yargılandığı dava dosyasına girdi. FETÖ’nün kapatılan gazetesi Zaman’ın görsel yönetmeni sanık Fevzi Yazıcı, kendisine ait bir flash bellekte ele geçirilen talimat yazısıyla ilgili savunma yaptı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Nazlı Ilcak katılırken, Ahmet ve Mehmet Altan kardeşler SEGBİS sitemiyle bağlandı. Mahkeme Başkanı, Başbakanlık ve TBMM'nin davaya katılma talebininin kabul edildiğini söyledi. Daha sonra Fevzi Yazıcı, kendisinde ele geçirilen FETÖ'nün talimat yazısına ilişkin savunma yaptı.

MAHKEME BAŞKANIN'DAN SANIĞA: “FETULLAH GÜLEN HER ŞEYİ GÖRÜR MÜ?”

Dosyaya giren mektubun sahte olduğunu öne süren Yazıcı, bu belgenin kendisine ait olmadığını söyledi. Mektupta geçen bir ifadeden bahseden Yazıcı, “mektubun bir yerinde ‘hesabiyle' ifadesi geçiyor o ifadenin ‘hasabiyle' olması gerekiyor. Bildiğim kadarıyla Fetullah Gülen bu konularda çok titiz davranır. Bu yanlışlığı görmesi gerekir” dedi. Mahkeme Başkanı bu sözler üzerine, “Fetullah Gülen her şeyi görür mü? diyorsun” dedi. Bunun üzerine Yazıcı, “Hayır, çok titiz olduğunu duyduğum için bunu söylüyorum” dedi.

FETULLAH GÜLEN'İN GÜL'E GÖNDERDİĞİ MEKTUPLA SAVUNMA YAPTI

Mektupla ilgili bilirkişi incelemesi yaptırdıklarını söyleyen Yazıcı, bu raporu da dosyaya sunduklarını söyledi. Kendisinde ele geçirildiği belirtilen mektubun sahte olduğunun raporda da yazdığını öne sürdü. Talimat yazısındaki Fetullah Gülen imzasının başka bir yerden kopyalandığını iddia eden Yazıcı bununla ilgili olarak da şunları öne sürdü: “Belgedeki, lekeler 2013 yılında Fetullah Gülen tarafından Abdullah Gül'e gönderilen mektuptaki lekelerle aynı. İki mektuptaki imzada aynı. Bilirkişi ‘Hiç kimse 2 yıl arayla aynı imzayı atamaz' diyor. Bu imza o mektuptan alınmıştır. Bu belge sahtedir.”

FETÖ REKLAMI TESADÜFMÜŞ

Son savunmasını tamamlayan sanık Fevzi Yazıcı, Zaman gazetesinin darbeyi çağrıştıran reklam filmiyle ilgili de konuştu. Reklam filmiyle ilgili toplantıya izleyici olarak katıldığını anlatan sanık Yazıcı, bu reklam filminin darbe girişiminden 9 ay 10 gün önce yayınlanmasının tamamen tesadüf olduğunu öne sürdü. Yazıcı, “Benim de gözaltına alınmamdan tam 9 ay 10 gün sonra iddianamem kabul edildi. Bir anlamı var mı? Hayır, sadece tesadüf” dedi.

“Hiçbir darbede siren sesi olmaz. Darbeyi planlayan askerler de birkaç kişi dışında sivillerle paylaşmaz” diyen Yazıcı'ya mahkeme başkanı “Sen kaç darbe gördün” dedi. Sanık Yazıcı sadece 1980 darbesini gördüğünü söyleyince mahkeme başkanı bu kez, “Kaç yaşındaydın o zaman” diye sordu. Sanık Yazıcı da “8 yaşındaydım ama okudum” diye cevap verdi.

KARAR SİLİVRİ'DE

Yazıcı'nın savunmasının ardından mahkeme başkanı Kemal Selçuk Yalçın, Ahmet Altan'ın savunmasını yapmasını istedi. Altan kardeşlerin avukatı Ergin Cinmen, savunma öncesi usule ilişkin söz almak istediğini söyledi. Avukata söz hakkı vermeyen mahkeme başkanı önce duruşmaya yarım saat ara verdi, sonra da duruşmaların Silivri Cezaevi girişindeki binada devam edeceğini bildirdi. Hafta boyunca son savunmalar tamamlandıktan sonra, cuma günü mahkemenin davayı karara bağlaması bekleniyor.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI İRFAN FİDAN AÇIKLAMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Fevzi Yazıcı'nın ev aramasında ele geçirilen talimat yazısıyla ilgili açıklama yaparak, “Bu belge, FETÖ elebaşının örgüt üyelerine verdiği talimatın en somut belgesidir” ifadelerini kullanmıştı. İrfan Fidan şunları söylemişti: “Fevzi Yazıcı’nın evinde ele geçirilen dijital materyellerde, örgütün salıverme kumpasına ilişkin terörist başı Fetullah Gülen'in örgüt mensuplarına bire bir talimat verdiğinin en somut belgesidir. Bu talimatı alan örgüt yöneticileri Mustafa Başer ve Metin Özçelik, tüm FETÖ üyesi şüphelileri 25 Nisan 2015 tahliye etmiştir. Bu şüpheliler arasında Hidayet Karaca, Ali Fuat Yılmazer, Nazmi Ardıç, Yurt Atayün Ömer Köse, Yasin Topçu ve sözde ABD'deki davada tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz da bulunuyor. Bu usulsüz tahliye kararı, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğince yok hükmünde sayılmış ve bu örgüt üyeleri tahliye edilmemiştir.”