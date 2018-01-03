Pazar gününe dikkat! Havalar da şaşırdı… | Son dakika haberleri

Mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklıkları son dakika verilerine göre bir miktar daha artacak. Önümüzdeki iki gün sürecek yağmurlu ve ılık hava dalgasının ardından yükselecek hava sıcaklıkları güney kıyılarımızda daha da artarak 19 dereceye kadar yükselecek, gece hissedilecek en düşük sıcaklıklar ise 10 derece civarında olacak. Ocak ayında kar haberleri okumaya alışkın olan vatandaşlar şaşkın, geçtiğimiz sene aynı gün Türkiye kar altındaydı. Türkiye'nin en soğuk illerinden olan Sivas'ta mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden sıcaklıklar sebebiyle vatandaşlar parklara akın etti.

Ilıman geçen aralık ayının ardından yeni yıl da sıcak başladı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar hafta sonu şaşırtıcı derecelere ulaşacak. Geçtiğimiz sene aynı günlerde tüm yurt için kar haberlerini sozcu.com.tr’den okuyan vatandaşlar, bu hafta sonu için Meteoroloji’den gelen son dakika sıcaklık değerlerine şaşıracak. Cumadan itibaren yükselmeye başlayacak olan sıcaklıklar pazar günü mevsim normallerinin kat be kat üzerine çıkacak.

HAZIR OLUN! PAZAR GÜNÜ YAZ GELİYOR…

Bu pazar Türkiye ocak ayında alışık olmadığı bir manzara ile karşılaşacak. Yurdun tümünde artacak olan sıcaklıklar İstanbul’da 15 derece, Ankara’da 12 derece, İzmir’de 17 derece, Antalya’da ise 19 derece dolaylarında seyredecek. Güneş yurdun tamamında kendini gösterecek, en düşük gündüz sıcaklığı Ardahan’da hissedilecek, gündüz sıcaklığı -3 derece olarak ölçülecek.

GEÇEN SENE AYNI GÜN TÜRKİYE KAR ALTINDAYDI!

Geçtiğimiz sene yeni yıla karlı havanın etkisi altında giren Türkiye, ocak ayının ilk haftasını da soğuk hava dalgasının etkisiyle geçirmişti. Bu pazar günü 20 dereceye yakın beklenen sıcaklıklar, geçtiğimiz sene aynı gün çoğu ilimizde 1-2 derece civarında seyretmiş, kıyı bölgelerimiz hariç tüm yurtta kar kendini göstermişti. Bu sene kafaları karıştıran sıcaklıkların vatandaşa pozitif etkisi ise doğalgaz faturalarındaki düşüş oldu.

HAVALAR ISINMADI AYILAR KIŞ UYKUSUNA YATMADI

Türkiye genelinde havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, hayvanların da kimyasını alt üst etti. Bursa Hayvanat Bahçesi’nde ayılar ocak ayının ilk günlerinde güneşli havanın keyfini çıkardı. Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliğinin üyesi olan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde kar yağışının gecikmesi bazı hayvanların kimyasını etkiledi.

Kış hazırlıklarını haftalar öncesi tamamlayan hayvanat bahçesi yönetimi, aslan, leopar, babun ve flamingo gibi sıcak iklim hayvanlarının barınaklarını kalorifer sistemi ile ısıtırken, vücut ısıları düşen hayvanlara enerji içeriği yüksek vitamin ve mineral takviyeli gıda vermeyi ihmal etmiyor. Beslenmeden barınmaya bütün ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenilen hayvanlar, doğadaki türlerine göre konforlu bir hayatın keyfini sürüyor.

Kar yağışının bir türlü şehir merkezine yağmaması ve havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde barınan ayılar kış uykusuna dalamıyor. Doğada 3 ila 7 aya yayılmış bir dönemi uyku halinde geçiren, mevsime göre kasım-aralık aylarında uykuya yatıp mart ile nisan arasında uyanan ayılar, havaların sıcaklığından dolayı kış uykusunu unuttu. Uyumak ile uyumamak arasında kararsız kalan ayılar bakıcıların attığı yiyecekleri ise afiyetle yemeyi ihmal etmiyor.

SİVAS’A KIŞ GELMEDİ

Türkiye'nin en soğuk 5 ilinden biri olan Sivas'ta bu yıl hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Yağış ise yok denecek kadar az. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1929 yılı ile 2016 yılı arasında elde edilen verilerin ortalaması alındığında Sivas'ta bu yıla kadar Aralık ayında ölçülen en yüksek ısının ortalaması 3,5 derece. Ortalama ısı ise -0,8 derece, ortalama en düşük ısı -4,5 derece. Sivas'ta 1929 yılından bu yana ölçülmüş en düşük ısı ise -30,2 derece. Aralık ayının yağış ortalaması ile 12.1 gün. Bu yıl Aralık ayında ise 4 gün yağışlı geçti. Isı ortalaması ile 0'ın üzerinde oldu. Bugün ise Sivas'ta termometreler 8 dereceyi gösterdi. Bu aylarda kar ve buz olması ön görülen Sivas'ta insanlar güneşlenmek için park ve bahçelerdeydi.

KIŞ TURİZMİ DE ETKİLENDİ

Sivas'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması turizmi de olumsuz yönde etkiledi. Aralık ayının ilk haftasında sezon açılışı yapması beklenen Yıldızdağı Kayak Merkezi, yeterli kar yağmadığı için sezon açılışı yapamadı. Hava sıcaklığı ise -6 derecenin altına düşmediği için yapay kar da üretilemedi.

Sivaslılar bu yıl kış aylarındaki hava şartlarının normal olmadığını belirterek, “Eskiden 1.5 metre kar yağardı. Şimdi insanlar gibi mevsimler de değişti. Kar da yağmıyor artık. Yağışlar bol olurdu. Şimdi yağış da yok.”, “Ben 44 yaşındayım. Bu yaşıma kadar Aralık ayında bu kadar sıcak hava görmedim. Çocukluğumuzda kışlar daha sert geçiyordu. Çok kar yağıyordu. Bir ay boyunca yollar kapanırdı.”,“Bizim gençliğimizde, çok kar yağardı. 2 metre kar yağdığını bilirim.”,“Anormal bir durum. Kışın zemheri geçmesi gereken bir dönem. Ancak parklarda oturabiliyoruz. Hayra alamet olduğunu düşünmüyoruz” dediler.