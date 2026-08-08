Copa Peru seviyesine kadar gerileyen ve yayın gelirlerini tamamen kaybeden kulüp, geleneksel sponsorluk arayışlarından sonuç alamayınca "Los Mil Sponsors del Muni" (Muni'nin Bin Sponsoru) kampanyasını başlattı. Proje kapsamında ikonik beyaz forma adeta bir piksel ızgarasına dönüştürüldü ve her bir kutu yaklaşık 60 Dolar (200 Peru Solü) bedelle satışa çıkarıldı. Büyük markalar yerine yerel esnaf, küçük işletmeler, girişimciler ve kulübe gönül veren taraftarlar hedeflendi.

3 AYDA AMAÇLARINA ULAŞTILAR

Kampanya kısa sürede büyük bir dayanışma hareketine dönüştü. Yaklaşık 3 ay içinde 1.000 kutunun tamamı satılarak kulübün kasasına 60.000 doların üzerinde doğrudan gelir girmesi sağlandı. Formada 1.000 adet mikro logo yer almasına rağmen, kulübün geleneksel kırmızı çapraz bantlı tasarımı korundu ve logolar arka plan dokusuna estetik bir şekilde entegre edildi.

Elde edilen gelir kulübün sezonu tamamlamasını sağlarken, üzerinde binlerce küçük destekçinin izini taşıyan özel forma kulüp mağazasında satışa sunularak ekstra bir gelir kalemi daha yarattı.