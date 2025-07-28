Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer edilen ve 6 milyon Euro'ya yakın bonservis bedeli ödenen 19 yaşındaki Keny Arroyo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş forması ile geride kalan sezonun ikinci yarısında yalnızca 12 kez maça çıkan Arroyo, sosyal medya hesaplarından Beşiktaş ile ilgili olan tüm paylaşımlarını sildi.

NUMARASINI ORKUN'A VERDİ

Orkun Kökçü'nün Benfica'dan transfer edilmesi ile birlikte Keny Arroyo 10 numaralı formasını Orkun Kökçü'ye vermişti. Kulüpten kendisinin 11 numaralı formayı giyeceği açıklanmıştı.

'BELKİ HAYATIMIZ DEĞİŞİR'

Beşiktaş ile ilgili paylaşımları silen Keny Arroyo yeni bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Belki yarın hayatımız değişir, kim bilir..." sözlerini kullanan Arroyo taraftarda merak uyandırdı.