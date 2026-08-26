Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde hazırlıklarını sürdüren A Milli Basketbol Takımımız, bugünkü antrenmandan önce basın mensuplarıyla buluştu.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, A Milli Takımlar Direktörü Alper Yılmaz ve kaptan Cedi Osman, Litvanya ve İzlanda müsabakalarıyla ilgili görüşlerini dile getirdi.

İlk grupta 6'da 6 yaptıklarının altını çizen başantrenör Ergin Ataman, alınan sonuçların kendileri açısından avantaj olduğunu belirtti.

Bir sonraki pencerede farklı takımlarla karşı karşıya geleceklerini dile getiren Ataman, "İlk 2 maçımız son derece önemli. Geçen hafta antrenmanlara başladık. Almanya'da bir turnuva oynadık. Bu turnuvada bütün oyuncularımızı kullanma şansına sahip olduk. Sistemimiz belli, takımımızın oyunundan memnunum. Son Avrupa Şampiyonası'na göre tabii ki eksiklerimiz var. Bu durum sistemi de etkileyecek. Özellikle Alperen'in olmaması hem oyun kalitesi açısından hem de oyun sistemi açısından bize biraz farklılıklar getirecek. Larkin'in yokluğunda Flynn, 2 hazırlık maçında iyi performans ortaya koydu. Diğer oyuncularımızın da performansından memnunum. Şimdi Litvanya maçımız var. Litvanya, tehlikeli bir takım. Avrupa Ligi'nde oynayan önemli oyuncuları var, özellikle Tubelis ve Motiiejunas çok tecrübeli isimler. Onun dışındaki oyuncular belki isim olarak çok tanınmış değiller ama basketbolu son derece iyi ve hızlı oynayan, boş buldukları zaman şutları sokan, doğru basketbol oynayan bir takım." ifadelerini kullandı.

Litvanya karşısında saha ve seyirci avantajını en iyi şekilde kullanmaları gerektiğini söyleyen Ataman, "Litvanya karşısında inşallah kazanıp sonra İzlanda deplasmanına gideceğiz. İzlanda kendi sahasında çok etkili bir takım. Takımımız son resmi mağlubiyetini İzlanda karşısında yaşamıştı. Tabii ki o günkü kadromuzla bugünkü kadromuz arasında çok büyük farklar var ama İzlanda'nın kadrosu aynı. Onun için çok önemli iki maça çıkacağız. Grupta şu anda birinci ve namağlup durumdayız. Bizim için bir avantaj ama Dünya Kupası'na gitmeyi garantilememiz için bu oynayacağımız maçlarda en az iki veya üç galibiyet almamız gerekiyor. O açıdan tabii ki bu iki maç son derece önemli olacak." açıklamasında bulundu.