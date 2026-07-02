Son Avrupa Şampiyonası’nda ikinci olan A Milli Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki beşinci maçında Bosna Hersek'le kozlarını paylaştı. Bosna Hersek'in Zenica kentindeki Husejin Smajlovic Arena'da oynanan mücadeleyi ay-yıldızlılar, 82-75 kazandı ve yoluna kayıpsız devam etti.
GRUPTA 5’TE 5 YAPTIK
C Grubu'nda oynadığı 5 maçı da kazanan ve ikinci turu garantileyen Türkiye, 10 puanla liderliği garantiledi. Milliler sırasıyla evinde Bosna Hersek'i 93-71, deplasmanda İsviçre'yi 85-60, Sırbistan'ı 82-78 ve İstanbul'da Sırbistan'ı 94-86 mağlup etti.
SON MAÇ İSVİÇRE KARŞISINDA
Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milli takım, Bosna Hersek'in ardından 6 Temmuz'da İstanbul'da İsviçre ile oynayacağı son grup maçını da kazanarak ikinci tur grubuna namağlup yükselmeyi hedefliyor.