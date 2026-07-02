Son Avrupa Şampiyonası’nda ikinci olan A Milli Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki beşinci maçında Bosna Hersek'le kozlarını paylaştı. Bosna Hersek'in Zenica kentindeki Husejin Smajlovic Arena'da oynanan mücadeleyi ay-yıldızlılar, 82-75 kazandı ve yoluna kayıpsız devam etti. GRUPTA 5’TE 5 YAPTIK C Grubu'nda oynadığı 5 maçı da kazanan ve ikinci turu garantileyen Türkiye, 10 puanla liderliği garantiledi. Milliler sırasıyla evinde Bosna Hersek'i 93-71, deplasmanda İsviçre'yi 85-60, Sırbistan'ı 82-78 ve İstanbul'da Sırbistan'ı 94-86 mağlup etti. SON MAÇ İSVİÇRE KARŞISINDA Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milli takım, Bosna Hersek'in ardından 6 Temmuz'da İstanbul'da İsviçre ile oynayacağı son grup maçını da kazanarak ikinci tur grubuna namağlup yükselmeyi hedefliyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.