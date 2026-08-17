Fenerbahçe'nin İtalya'dan yeni bir transfer iddiası geldi. Sarı lacivertlilerin, Bologna'da forma giyen İngiliz sol kanat Jonathan Rowe ile ilgilendiği öne sürüldü.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimde bulunan Fenerbahçe, Serie A kulübünden olumsuz yanıt aldı.

'HÜCUM GÜCÜNÜ DAHA DA DÜŞÜRMEK İSTEMİYOR'

Bologna'da teknik direktörlük görevini yürüten Domenico Tedesco'nun, oyuncunun ayrılışına karşı çıktığı belirtildi. Tedesco'nun, takımın hücum gücünü daha da zayıflatmamak adına Rowe'u bırakmak istemediği öne sürüldü.

Önceki gün Brighton'a 1-0 yenilen Bologna'nın kanatlardan oyun kurmada sıkıntılar yaşadığı, hücumların ise büyük ölçüde merkezden şekillendiği dikkat çekildi. Bu nedenle Tedesco'nun kadrosundaki kanat oyuncusunu korumayı tercih ettiği kaydedildi.

Jonathan Rowe, kulübüyle 30 Haziran 2029'a kadar geçerli bir sözleşmesi bulunuyor. Geçen yaz Marsilya'dan 17 milyon euro bonservis bedeliyle Bologna'ya gelen İngiliz futbolcu, 43 maçta 8 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.