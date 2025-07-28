Jamaikalı efsane atlet Usain Bolt'un 'geçilemez' denilen 9.58'lik 100 metre rekoru, yakında tarih olacak gibi görünüyor... 16 yaşındaki Japon atlet Sorato Shimizu, Bolt'un 20 yaşındaki 10.03'lük rekorunu 4 yıl yaş daha gençken geçmeyi başardı.
10.00 SANİYELİK KOŞUSUYLA HERKESİ GEÇTİ
Hiroşima'da gerçekleştirilen yarışta 100 metreyi 10.00 saniyede koşan Shimizu, tarihi performansının ardından "Finale girerken 10 saniyenin altına inmeye kararlıydım. Lise rekorunu kırdığım için mutluyum. Dünya Şampiyonası'na katılabilirsem, o duyguyu tatmak isterim" ifadelerini kullandı.
JAPONYA'DA TARİH YAZDI
Shimizu, bu derecesiyle:
- Japonya lise rekorunu kırdı (önceki rekor: 10.01 ile Yoshihide Kiryu'ya aitti ve 12 yıl boyunca kırılamadı)
- Tüm Japon atletler arasında tarihteki en iyi 5. derece oldu.
- Dünya Atletizm Şampiyonası için gereken barajı geçerek Tokyo'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.
YENİ BİR SÜPER YILDIZ MI DOĞUYOR?
Usain Bolt'un genç yaşta daha çok 200 metreye odaklandığı biliniyor. Ancak Shimizu'nun erken yaşta 100 metrede bu dereceye ulaşması, atletizm dünyasında yeni bir süper yıldızın doğmakta olduğunun işareti olabilir.
Dünya Atletizm şampiyonası, Eylül ayında Tokyo'da düzenlenecek. Artık tüm gözler turnuvada Sorata Shimizu'nun üzerinde olacak...