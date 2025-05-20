A Milli Futbol Takımı ve Real Madrid'in 20 yaşındaki yıldızı Arda Güler, İstanbul'un Beykoz ilçesinde 3 milyon dolar değerinde lüks bir villa satın aldı.

Habertürk'ten Reşit Özet'in haberine göre; Arda Güler'in Beykoz Acarkent'ten satın aldığı 5 katlı villa için yaklaşık 116 milyon 579 bin TL ödediği öğrenildi.

2 MİLYON DOLARLIK TADİLAT YAPTIRACAK

Lüks konut için adeta bir servet harcayan genç oyuncunun, kapsamlı bir tadilat yaptırmak için de yaklaşık 2 milyon dolar harcayacağı öğrenildi.

LÜKS VİLLANIN AİDATI 14 BİN TL

Ünlü bir emlak sitesinde 133 milyon TL'ye satışa çıkarılan villanın, pazarlıklar sonucunda yaklaşık 116 milyon 579 bin liraya satıldığı öğrenilirken, 7+2 oda düzenine sahip olan ultra lüks villanın aylık aidatının ise 14 bin TL olduğu belirtildi.

1000 metrekare alana kurulan, geniş salonu ve ferah mutfağıyla dikkat çeken villada, etkileyici manzara ve oldukça büyük bir yüzme havuzu bulunuyor.