ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı skandal kitapçık için özür diledi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suudi Arabistan'a sevk edilecek askerler için hazırladığı kitapçıkta yer alan, "Suudi Arabistan'da nüfus genel olarak tarih öncesi çağlardan beri yarımadada yaşayan yerli kabilelerden ve daha sonra Afrika'dan getirilen zenci (negro) kölelerin karışımından oluşur" cümlesinden ötürü özür diledi.

CENTCOM, Suudi Arabistan’a gönderilecek askerler için hazırlanan Haziran 2018 tarihli el kitapçığını dün internet sitesinden yayınladı.

Kitapçığın, “Halk ve Nüfus” başlığı altındaki “Suudi Arabistan’da nüfus genel olarak tarih öncesi çağlardan beri yarımadada yaşayan yerli kabilelerden ve daha sonra Afrika’dan getirilen zenci (negro) kölelerin karışımından oluşur. Kölelik 1962’de kaldırıldı ve köleler Suudi Arabistan nüfusuna karıştı.” ifadeleri tartışmalara yol açtı.

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CENTCOM kısa bir süre sonra kitapçığı yayından kaldırarak ifadelerden dolayı özür diledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan CENTCOM Sözcüsü Binbaşı Bill Urban, “Web sitemizde tam bir şekilde incelenmeden yüklenen uygunsuz belgeden dolayı üzgünüz ve bundan dolayı incinenlerden özür diliyoruz. İçeriğinden haber edilir edilmez belgeyi kaldırdık ve belge revizyon için yazılan ofise geri gönderildi.” değerlendirmesinde bulundu. AA