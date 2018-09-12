ABD’nin saygı duyulan siyasetçisi: Türkiye dostu olarak bilinirim ama…

Uzun yıllar boyunca ABD'nin dış politikasını yöneten ABD'nin eski dışişleri bakanı Madeleine Albright kitabının tanıtım etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Türkiye hakkında da konuşan Albright, Ankara-Washington gerilimini de değerlendirdi.

Jimmy Carter döneminde ulusal güvenlik ekibinde yer alan, Bill Clinton döneminde de Amerika'nın ilk kadın dışişleri bakanı olarak görev yapan ve tarihe geçen Madeleine Albright demokrasi ve müttefiklik çerçevesinde Türk-Amerikan ilişkilerinde yaşanan gerilim hakkında konuştu.

“Türkiye dostu olarak bilinirim” diye söze giren Albright, yaşananları yorumladı. Albright, “Türkiye'yle ilişkimin çok uzun bir geçmişi var. Ben Türkiye dostu olarak bilinirim. Türkiye'ye yönelik ambargo kaldırıldığında Carter döneminde görev yapıyordum. Hem Dışişleri Bakanlığı dönemimde hem de Birleşmiş Milletler'deyken Türkiye'yle yakından ilgilendim. Uluslararası toplumun büyük hatalar yaptığını düşünüyorum. Avrupa Birliği'ni de Türkiye'nin üyelik sürecinde kriterleri sürekli değiştirmesi nedeniyle eleştirmiştim. Ama son dönemde neler olduğunu da takip ediyorum. Demokrasi açısından bakıldığında şunu çok ilginç buluyorum. Türkiye'nin geçmişte sorunu elitler yani ordu tarafından yönetilmekti. Ancak o dönem Erdoğan adil bir şekilde kazandı. Kendisi İstanbul dışındakilerle de irtibatta olan biriydi” dedi.

Eski Dışişleri Bakanı Albright, konuşmasında Türkiye'nin NATO üyeliğini öne çıkardı. Örgütün sadece askeri değil aynı zamanda demokrasilerden oluşan siyasi bir ittifak olduğunu vurguladı, o çerçeveden bakıldığında “Türkiye'nin attığı adımları sorunlu buluyorum” dedi. Albright, “Bence NATO ilişkisi çok önemli. Türkiye bugüne kadar en iyi NATO müttefiklerimizden biri oldu. Ancak Erdoğan'ın aralarında gazetecilerin de olduğu çok sayıda kişinin tutuklanması ve Brunson gibi konularda attığı adımlar şoke edici. NATO sadece askeri değil aynı zamanda demokrasilerden oluşan siyasi bir ittifak. 21. yüzyılda böyle bir örgütün parçası olarak görülmek isteyen bir ülke açısından şok edici. O nedenle davranışını, attığı adımları sorunlu buluyorum” dedi.

“TÜRKİYE’DE BÜYÜKELÇİMİZ YOK”

Albright, “Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin de sorun olduğunu düşünüyorum. Bunun da kısmen NATO yapısı aracılığıyla çözülmesi gerektiği kanısındayım. Doğru bir ilişkinin nasıl olacağı konusuna kafa yorulması için Türkiye'de henüz bir büyükelçimiz yok. Başkan Trump gibi eğilimleri olan birinin Erdoğan'la bu konuda oturup konuşması gerektiğini düşünmüyorum. Bunun NATO sisteminde atılacak adımlarla çözülecek bir sorun olduğu kanısındayım. Çok ciddi bir mesele. Türkiye'ye gitmeyi seviyorum. Torunlarımı da götürmüştüm. O nedenle Türkiye'yi kusursuz şekilde anlıyorum. Gittiğimizde geceyi Avrupa'da geçirmiş, öğle yemeğimizi de Asya'da yemiştik. İşte bu ifade Türkiye'nin yerinin ve ne yaptığının önemli olduğunu anlatmaya yetiyor. O nedenle Türkiye'yle bir tür işlevsel ilişki geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum” dedi.