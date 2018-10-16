Brunson ABD medyasına konuştu: 8 kişilik yerde 20 kişi kalıyorduk

Türkiye ve ABD arasında krize neden olan ve 12 Ekim'de görülen duruşmayla serbest bırakıldıktan sonra ülkesine dönen ABD'li rahip Andrew Brunson, ABC televizyon kanalına Türkiye'de tutuklu kaldığı süreci anlattı. 8 kişilik bir koğuşta 20 kişiyle birlikte kaldığını iddia eden Brunson, "Koğuş hayatı bir anlamda camide yaşamak gibiydi" dedi

Türkiye’de geçirdiği yıllar boyunca herhangi siyasi faaliyette bulunmadığını öne süren Brunson, “Türkiye’ye gitmemizin nedeni insanlara İsa Peygamberi anlatmaktı” diye konuştu.

2016’da tutuklandıktan sonra günlerce hücre hapsinde tutulduğunu söyleyen Brunson, “Hapishanede tutulmak başlı başına zor bir durum. Başlangıçta günlerce hücre hapsinde tek başıma tutuldum. O günler çok zordu. Akli dengemi ancak saatlerce dua ederek koruyabiliyordum” dedi.

Daha sonra 8 kişilik bir koğuşta 20 kişiyle birlikte kaldığını iddia eden Brunson, koğuştaki diğer tutuklular için “Büyük kısmı FETÖ üyesi olmakla suçlanıyordu. Koğuş hayatı bir anlamda camide yaşamak gibiydi” dedi.

Brunson, fiziksel bir tehdit hissedip hissetmediğine yönelik soruya ise, “Başta değil ancak sonradan ortaya atılan, PKK’yı desteklediğim gibi iddialar, birçok Türk’ü daha çok sinirlendirdi. Şu an sanırım Türkiye’de en çok nefret edilen insanlardan biriyim. Casuslukla, hükümeti devirmeye çalışan bir grubun üyesi olmakla, Kürt teröristleri desteklemekle suçlanıyordum. Ve son olarak da Başkan Trump’ın yaptırımları ardından ekonomik sorunlardan da ben sorumlu tutuldum” şeklinde cevap verdi.

Trump’ın duaya ihtiyacı var

Programda Brunson’a ABD’ye geri döndükten sonra ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi de soruldu. “Oval ofiste Başkan için dua ederken aklınızdan neler geçiyordu?” sorusuna Brunson, “Öncelikle ben ve eşim tüm başkanlar için dua ediyoruz, sadece daha önce bunu Oval ofiste yapma şansını bulamamıştık. Oval ofise girmeden önce eşimle birlikte dua ettik ve fırsatım olursa ona güç vermesi için Başkan’ın yanında da dua edeceğimi söyledim. Başkan’ın, her başkan gibi, duaya çok ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz ve bu yüzden bize bu fırsatı vermesini istedik” dedi.

Brunson, koğuşta geçirdiği aylar için ise dil farkı, kültür farkı ve din farkı nedeniyle kendisini çok izole hissettiğini söyledi.

Brunson programın sonunda sunucunun sorduğu, ‘Eşiniz ve siz, yaşanan bunca şeyin ardından Türkiye’yi hala seviyor musunuz?’ sorusuna, “Evet seviyoruz” yanıtını verdi.

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