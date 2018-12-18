Bu kadarına da pes! Benzin istasyonunda dakikalarca uğraştı…

ABD'de bir benzin istasyonundaki görüntü sosyal medyada hızla yayıldı. Elektrikli araç kullanan 'şaşkın' sürücünün benzin alma mücadelesi, diğer sürücüler tarafından görüntülendi.

ABD’de elektrikli araç kullanan bir kadın sürücü, girdiği benzin istasyonunda aracına benzin doldurmak isteyince çevredekilerin ilgi odağı oldu.

Benzin pompasını eline alan ve aracına yönelen sürücü, dakikalar boyunca uğraşsa da başarılı olamadı. Kadının arkasında sıra bekleyen diğer aracın sürücüsü ise, bir süre kadını izledikten sonra yanına giderek aracın elektrikli olduğunu söyledi.

İki sürücü kahkahalara boğulurken, o anlar benzin istasyonundaki diğer müşteriler tarafından görüntülendi.

Kadın daha sonra aracına binerek yoluna devam etti. Sosyal medyada videoyu izleyenler, kadının kullandığı aracın elektrikli olduğunu bilmemesiyle alay etti.