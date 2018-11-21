Bütçe krizi büyüyor… İtalya’ya yaptırım yolda

AB, İtalya'nın 2019 bütçe taslağını reddederek, disiplin süreci başlatma kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB), İtalya’ya 2019 taslak bütçesinin kurallara uymadığı ve kamu borcunu düşürmediği gerekçesiyle “Aşırı Açık prosedürü” adlı disiplin sürecini başlattı.

AB Komisyonu üyeleri haftalık Kolej toplantısı için Brüksel’de bir araya geldi. Toplantıda, yüksek kamu borcu ve 2019 taslak bütçesindeki açık nedeniyle İtalya’ya disiplin süreci başlatılıp başlatılmayacağı konusu görüşüldü.

AB Komisyonu, toplantı sonrasında, İtalya’nın 2019 bütçe taslağında aşırı yüksek kamu borcunu düşürmeye yönelik etkin önlem alınmadığı gerekçesiyle disiplin sürecinin başlatılması kararı alındığını açıkladı.

Alınan karar doğrultusunda, İtalya’ya ‘Aşırı Bütçe Açığı Prosedürü’ işletilecek. Söz konusu prosedür sonunda İtalya’ya yönelik mali yaptırımlar uygulanabilecek.