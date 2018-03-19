Çekya, Salih Müslim rezaletini bitirdi

Terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim'in geçtiğimiz ay Çekya'nın başkenti Prag'da yakalanmasının ardından bugün bir son dakika gelişmesi yaşandı. Çek yetkililer, tartışmalı bir kararla serbest bıraktıkları Müslim'in dosyasını kapattı.

Ankara ile Prag arasında ipleri kopma noktasına getiren Salih Müslim konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Çekya yetkililerinin, Ankara’nın talebine rağmen Türkiye’ye iade etmediği ve aksine serbest bırakma kararı almasının ardından bugün yeni bir açıklama yapıldı.

Salih Müslim geçtiğimiz ay Çekya’nın başkenti Prag’da yakalanmasının ardından mahkemeye böyle götürülmüştü:

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin eski eş başkanı olan ve Türkiye tarafından arananlar listesinde yer alan Salih Müslim’in Türkiye’ye iade süreci bugün resmen sona erdi. Çek yetkililer Müslim’in iade sürecini bugün sonlandırdığını duyurdu. Gözaltına alındıktan sonra 27 Şubat’ta hakim karşısına çıkan Müslim, kısa süren duruşma sonrasında serbest kalmıştı. Çekya’nın bu kararı Ankara’nın büyük tepkisini çekerken, bugün Çekya mahkemesi sözcüsü Stepanka Zenklova, “Savcılık, Müslim hakkındaki süreci sonlandırma kararı aldı. Bunun sebebi de bahsi geçen kişinin Çekya sınırları içerisinde olmaması ve iade sürecinin devam edemeyecek olması” ifadesini kullandı.

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Reuters’ın geçtiği haberde, Müslim’in avukatı Miroslav Krutina’nın sözlerine de yer verildi. Krutina, “O özgür. Artık Avrupa Birliği ülkelerinde kalmasını gerektiren bir durum yok” dedi.