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Şimdi de Türkiye’ye karşı AB’yi yanına aldı

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras Türkiye'de tutuklu bulunan Yunan askerleri sorununu çözmek için karşılıklı çabalara devam edeceğini belirtti.

Sozcu.com.tr
android-time 18:02 23 Mart 2018
Haberler Dünya
Şimdi de Türkiye’ye karşı AB’yi yanına aldı
Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras Türkiye'de tutuklu bulunan Yunan askerleri sorununu çözmek için karşılıklı çabalara devam edeceğini belirtti.

Mart ayının başında Edirne’de Türkiye-Yunanistan sınırı yakınlarında yakalanan 2 Yunan askeri hakkında yeni bir açıklama geldi.

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Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, Türkiye’de tutuklu bulunan Yunan askerleri sorununu çözmek için karşılıklı çabalara devam edeceğini açıkladı. Atina yönetimi, askerlerin yanlışlıkla sınırdan geçerek Türkiye’ye girdiğini iddia etmişti.

Yunanistan Başbakanı, Yunanistan-Türkiye arasındaki sorunu ikili ilişkiler aracılığıyla çözmek için çabaların devam ettiğini söylerken, Avrupa Birliği ülkelerinden de destek istedi. Brüksel’deki AB Zirvesi’nde konuşan Çipras, AB Konseyi ve AB Komisyonu’ndan bu konuda olumlu yanıt aldığını açıkladı. Çipras, gelecek hafta AB ile Türkiye arasında yapılacak görüşmelerde bu konunun da gündeme geleceğini ve bu konuda AB’nin desteğini aldığını açıkladı.

Son güncelleme: android-time 18:0623.03.2018
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