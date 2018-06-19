Clarke’tan Game of Thrones’a duygusal veda!

Game of Thrones dizisinin yıldızı Emilia Clarke, final sezonu çekimlerinin ardından duygusal bir veda mesajı paylaştı.

Tüm dünyada büyük bir izleyici kitlesi bulunan Game of Thrones dizisinin 8. sezonu merakla bekleniyor. Final sezonunda çekimleri tamamlanan isimlerden Emilia Clarke, sosyal medyadan duygusal bir mesaj paylaştı.

Daenerys Targaryen rolüyle büyük bir şöhrete kavuşan 31 yaşındaki oyuncu, 8 yıldır hayat verdiği role şu sözlerle veda etti: Bu bir yolculuktu. Game of Thrones'a hayal dahi edemediğim bir hayatı yaşama imkanı sunduğu için ve bana asla özlemekten vazgeçmeyeceğim bir aile verdiği için teşekkür ederim.”

Dizinin final sezonu 2019’da ekrana gelecek.