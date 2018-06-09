Kraliçe 92 yaşında! Yılda iki kere kutluyor, sebebi ise…

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in 92. yaşı, ülkede düzenlenen resmi törenle kutlanıyor. Gerçek doğum tarihi 21 Nisan olan Kraliçe, kraliyet gelenekleri nedeniyle yılda iki kez doğum gününü kutluyor.

İngiltere, Kraliçe Elizabeth’in 92. yaşını kutluyor. Katarakt ameliyatından sonra sağlığına kavuşan Kraliçe, doğum günü için düzenlenen törene katıldı. Kutlamalarda geçit töreninin yanı sıra hava kuvvetlerine bağlı uçaklar da gösteri uçuşu yaptı.

Kraliyet ailesi üyeleri töreni Buckingham Sarayı’nda birlikte izledi. Balkonda toplu fotoğraf veren aile üyeleri, halkı selamladı.

Kraliçe Elizabeth’in gerçek doğum günü 21 Nisan. Ancak Kraliyet geleneklerine göre hükümdarın resmi doğum günü Haziran ayının ikinci cumartesi günü kutlanıyor. Kraliçe 21 Nisan’daki doğum gününü ailesiyle geçirirken, resmi doğum gününde ise törene katılıyor.

Çifte doğum günü geleneği 250 yıl önce Kral II. George tarafından başlatıldı. Kral Kasım ayında doğmuştu ve İngiltere yılın bu zamanında güzel havaları ile bilinmiyordu. Ancak George açık havada büyük kutlamalar istiyordu ve Kasım bunun için uygun zaman değildi.

Bu nedenle resmi doğum gününü yaz mevsimi olarak belirledi ve böylece monarşi için yaz doğum günü kutlaması geleneği başlamış oldu.