Son dakika… O büyükelçi geri çağrıldı

Uganda'da düzenlenen 29 Ekim resepsiyonundaki tepki çeken görüntülerle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sözcü'nün gündeme getirdiği haber sonrası Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Tanrıça Helen kıyafetiyle resepsiyona ev sahipliği yapan Büyükelçi Sedef Yavuzalp'in Ankara'ya geri çağrıldığı açıklandı.

Cumhuriyet’in 95. Kuruluş yıldönümü 29 Ekim 2018 günü Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki temsilciliklerde coşkulu törenlerle kutlandı. Afrika ülkesi Uganda’nın başkenti Kampala’daki Büyükelçiliğimiz ise skandal bir törene imza attı.

2010 yılında açılan Uganda Kampala Büyükelçiliği’nde 5 yıldır görev yapan Büyükelçi Sedef Yavuzalp’in evsahibi olduğu resepsiyona Ugandalı bakan, bürokrat ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Ancak resepsiyona Türk büyükelçi ve Büyükelçilik katibinin giydiği kıyafetler damga vurdu.

Büyükelçi Yavuzalp resepsiyonda Yunan mitolojisindeki Tanrıça Helen’i çağrıştıran bir kıyafet tercih ederken, katibin kıyafeti ise Yunan mitolojisinde tanrıların kralı olan Zeus’u çağrıştırdı. Büyükelçi ve katibin milli bayramda ev sahibi olarak verdikleri resepsiyonda Yunan kültürüne yönelik kıyafetleri tercih etmeleri eleştiri konusu oldu.

Sözcü’nün gündeme getirdiği haber sonrası Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Söz konusu resespiyonla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilirken, Büyükelçi Yavuzalp’in Ankara’ya geri çağrıldığı duyuruldu.

Çavuşoğlu konuyla ilgili Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan Uganda Büyükelçiliğimizin 29 Ekim resepsiyonundaki görüntülere dair, söz konusu fotoğraflar tarafımızca tespit edildiği anda derhal soruşturma başlatılmış, bu çerçevede Büyükelçi geri çağrılmıştır” ifadelerini kullandı.

Bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan Uganda Büyükelçiliğimizin 29 Ekim resepsiyonundaki görüntülere dair, söz konusu fotoğraflar tarafımızca tespit edildiği anda derhal soruşturma başlatılmış, bu çerçevede Büyükelçi geri çağırılmıştır. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 3 Kasım 2018