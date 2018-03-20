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Son Dakika… Şam’da pazar yerine roketli saldırı

Şam'da pazar yerine roketli saldırı düzenlendi. Reuters'a göre saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti.

android-time 20:20 20 Mart 2018
Haberler Dünya
Son Dakika… Şam’da pazar yerine roketli saldırı
Şam'da pazar yerine roketli saldırı düzenlendi. Reuters'a göre saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti.

Suriye’nin Başkenti Şam’da bir IŞİD militanı kalabalık olan pazar yerinde bir roket ateşledi. Roketin kalabalığın içinde patlaması sonucunda 24 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı.

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Suriye polisinin verdiği bilgilere göre olay pazar yeri ile Suriye Devlet Televizyonu binasının arasında meydana geldi.

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Suriye Devlet Televizyonu’ndan yapılan açıklamaya görey 24 kişi olayda hayatını kaybetti. Şam’ın Jarmana bölgesinde meydana gelen olayda çok sayıda kadın ve çocuğun da zarar gördüğü bildirildi. AJANSLAR

Son güncelleme: android-time 20:3920.03.2018
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