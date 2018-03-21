Uruguay basını Çiftlikbank’ı konuşuyor

Çiftlik Bank ile binlerce insanı dolandıran Mehmet Aydın, Uruguay basınının da gündeminde. Uruguay basını, geçmişte Ferrari marka aracıyla sosyal medyada Uruguaylıların dikkatini çeken Mehmet Aydın'ın kiraladığı evde kalmadığını yazarak, "Genç adam kayıp" başlığını attı. Uruguay basını Aydın için "El Joven" lakabını kullandı.

Türkiye’nin gündemine Çiftlik Bank ile oturan Mehmet Aydın, kaçtığı Uruguay’da da gündeme oturdu. Aydın’ın Ferrari’siyle çekilen görüntülerinin sosyal medyada zaten yayıldığına dikkat çekilen haberlerde, Aydın kayıplara karıştığı ifade edildi.

Ülkenin çok satan gazetelerinden El Observador, “Genç adam kayıp” (İspanyolca El Joven Esta Desaprecido) başlığıyla paylaşırken, “Türk yargısının aradığı Ferrari’nin sahibi belli oldu. Evinin kirasını 3 ay boyunca ödedi fakat orada yaşamadı ve nerede olduğu da bilinmiyor” ifadesini kullandı. Ülkenin sayılı gazetelerinden El Observador’da yer alan haberde, Aydın’ın otomobiliyle geçtiğimiz aylarda gündeme geldiği ifade edilirken, Uruguaylı senatör ve eski Eğitim Bakanı Jose Gerardo Amor Batile’nin de bu konuya meraklı olduğu belirtildi.

Öyle ki Aralık ayında Batile, Twitter hesabından Aydın’ın Ferrari ile çekilen videosunu paylaşmıştı. Batile, “Bazı arkadaşlarım bana Malvin Norte’de bir Ferrari’nin fotoğraf ve videolarını göndermişti. Herkes bunun uyuşturucu ticaretinden gelen parayla alındığını konuşuyor. Ben bu konuda yorum yapamam fakat bu konu çok endişelendiriyor beni. Bu tür görüntüler çocukların uyuşturucu ticareti yapmak istemesine sebep oluyor” demişti.

El Observardor’un haberinde, “Rivera 7232’de Lido’nun köşesindeki lüks kompleks Salı akşamı bomboştu. Binadan Arjantin plakalı bir BMW hızla uzaklaştı” ifadesini kullandı. Gazetenin muhabiri Guillermo Losa, daha sonra eve gelen beyaz BMW’liye birkaç soru sormak istese de bunlar yanıtsız kaldı. El Observador muhabiri, “Burada kalan Türk vatandaşını tanıyor musunuz” sorunu sorunca beyaz lüks araçtaki adamın ellerini direksiyon seviyesinde kaldırarak gergin bir tonla “Bilmiyorum” dediğini aktaran gazete, araçtaki kişinin çok iyi İspanyolca bilmediğini ve lüks konutun anahtarını evin sahibine getirmek için geldiği belirtildi.

Ülkenin çok okunan platformlarından espectador.com ise, “Türkiye’de internet üzerinden binlerce insanı dolandıran tosun, Uruguay’a sığındı” başlığıyla haberi paylaştı. Montevideo Portal isimli haber sitesi ise Türkiye’nin Aydın’ın iadesini istediğini yazdı.