EBA yaz kursları başvuruları nasıl yapılacak? EBA yaz kursu başvurusu detayları…

Öğrencilerin merakla araştırdığı EBA yaz dönemi kurs kayıtları başladı. EBA kurs kayıtları ne zamana kadar sürecek ve işlemler nasıl yapılacak sorularına dair ayrıntılar araştırılıyor. EBA kurs kayıtlarıyla ilgili detaylar...

EBA kurs kaydı başvuruları başladı. EBA öğrencilerin okulda, evde, kısacası ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak eğitimlerine destek olacak materyalleri sunmayı amaçlıyor. EBA kurs kaydı giriş ekranı ve ayrıntılı bilgiler haberimizde… Öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatını teknoloji ile birleştiren ve olanakları artıran EBA kurs kaydı hakkında birçok soru işareti var. Peki EBA kurs kaydı nasıl yapılır?

EBA YAZ DÖNEMİ KURSLARI ÖNEMLİ TARİHLER

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?



Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sisteminde kurs kaydı nasıl yapılır? EBA giriş sistemi için gereken bilgiler neler? EBA E-Kurs ayrıntıları…

EBA üzerinden yürütülen e-kurs yani destekleme ve yerleştirme kursu için EBA öğrenci girişi yapmanız gerekir. Bu şifre ise öğrenci iseniz yetkili öğretmenizden, öğretmen iseniz MEBBİS’e giriş yapıp oradan istemeniz gerekiyor. Özel okul öğrencileri, bu programın sadece şifre gerektirmeyen bölümlerinde faydalanabiliyor. Aşağıdaki linke tıkladığınız zaman açılan sayfadan kendi durumunuza uygun yere tıklayıp giriş yapmanız gerekiyor.

EBA GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EBA KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EBA'nın resmi sitesi www.eba.gov.tr girdikten sonra E-Kurs sekmesini açın.

Karşınıza Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönetim Sistemi Girişi gelecek. Buradan öğreciler için eba girişi seçeneğini tıklamanız gerekiyor.

Daha sonrasında karşınıza http://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS//giris.jsp adresi gelecek.

Buradan da e-okul bilgileri seçeneğini işaretleyerek T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Veli Bilgilendirme Sistemi Kullanıcı Doğrulama sistemini doldurmanız gerekecek. İlgili alanları doldurduktan sonra giriş yap seçeneğine basarak sistem içersine girebilirsiniz.

Sistem içinde yine e-kurs sekmesini tıkladıktan sonra karşınızda öğrenci bilgileriniz gözükecek. Sistem üzerinde bilgilerimi güncelle seçeneğine bastıktan sonra öğrenci işlemleri menüsünden kurs tercih sekmesine tıklayarak kurs tercihleriniz yapabilirsiniz. Ders seçimi bttikten sonra kaydet seçeneğini işaretleyerek işleminizi bitirebilirsiniz.