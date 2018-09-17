17 Eylül güncel altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Vatandaşların adeta bir numaralı gündemi haline gelen güncel altın fiyatları haberimizde! Altın fiyatları yeniden düşüşe geçti. Serbest piyasada gram altın fiyatı 243 liraya, çeyrek altın 396 liraya döndü. İşte altının kalbinin attığı İstanbul Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları...

Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 243,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 243 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 243,20 liradan, bin 601 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 622 liradan, 222 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 226 liradan, bin 565 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 585 liradan, 782 liradan alınan Yarım Ziynet 792 liradan ve 391 liradan alınan Çeyrek Ziynet 396 liradan satıldı.

Metal fiyatları da, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı endişeleriyle, bakır dışında yükseldi.

– gümüş yüzde 0.55 artışla 14.22 dolardan,

– altın yüzde 0.38 artışla 1,205.6 dolardan,

– bakır yüzde 0.36 düşüşle 2.6375 dolardan,

– platin yüzde 0.66 artışla 804.4 dolardan,

– paladyum yüzde 0.31 artışla 973.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 243 liraya, çeyrek altın 397 liraya, Cumhuriyet altını da 1,610 liraya döndü.

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