3 Eylül güncel altın fiyatları: Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?

Dünyanın en değerli madenlerinden biri olan altın yatırım yapmak için en güvenli limanlardan biri...Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden oluyor. Vatandaşlar internetten güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Peki bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte 3 Eylül Salı güncel altın fiyatları...

Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 233,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 233 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 233,20 liradan, bin 535 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 556 liradan, 212,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 216,50 liradan, bin 500 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 520 liradan, 750 liradan alınan Yarım Ziynet 760 liradan ve 375 liradan alınan Çeyrek Ziynet 380 liradan satıldı.

ALTINA YATIRIM YAPMAK GÜVENLİ Mİ?

Dünya’nın en değerli madenlerinden biri olan altın, yıllar boyu insan elinde farklı şekillerde işlenmiştir. İşçilikleri daha fazla olan altın çeşitleri daha çok hediyelik olarak kullanılırken, gram altın ve külçe altın gibi işçiliğin en az seviyede kullanıldığı altın çeşitleri ise yatırım aracı olarak kullanılmaktadır. Diğer yatırım araçları ile karşılaştırdığınızda altının en büyük özelliği krizlerden daha az etkilenmesidir.

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Farklı ülkelerde yaşanan ekonomik krizler o ülkelerin para birimini doğrudan etkilemektedir ancak altın piyasası daha küresel bir davranış göstererek uzun vadede büyük olasılıkla kazançlı çıkmanızı sağlamaktadır. Bu parlak sarı renkli madene olan ilgi daha çok bu yüzdendir.

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