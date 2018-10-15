Albayrak’tan önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Türkiye 2023' zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Olumsuz hava dağılmaya başladı. Bu sürecin attığımız adımlarla daha da sağlam bir şekilde gerçekleşeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Ekonomik programla güven olacak.Öyle bir dönemde başladık ki çok kısa vadeli diye stratejiler belirledik. Çok kısa diye strateji mi olur? Ama öyle bir dönemde göreve geldik ki böyle yapmak zorunda kaldık." dedi.

Ağustos ayı içinde yaşanan süreci yorumlayan Bakan Berat Albayrak konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Ağustos ayı içinde yaşanan süre Türkiye’nin maruz kaldığı en büyük ekonomik operasyondur. Saldırıları büyük bir başarı ile beklenenin altında hasarla atlattık. Tüm bu süreçleri detaylı olarak takip ediyoruz, tartışıyoruz. Devreye sokmamız gereken aksiyon planlarını adım adım devreye sokuyoruz. Her geçen yıl çok daha güçlü adımlarla çok daha güçlü ve pozitif ayrışacağı yeni bir sürecin arifesindeyiz.

ÇOK BÜYÜK KRİZİN ORTASINDA KALIRDI

Olumsuz hava dağılmaya başladı. Yatırımcıların ülkemize olan güveni her geçen gün artmaya devam ediyor. Türkiye’nin son dönemde karşılaştığı tüm bu ataklarla herhangi sıradan bir ülke karşı karşıya kalsaydı çok büyük bir krizin ortasında kalırdı. Aşağı yönlü seyir kendisini göstermeye başladı. Bu sürecin attığımız adımlarla daha da sağlam bir şekilde gerçekleşeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Ekonomik programla güven olacak.

GEREKLİ İNSAN GÜCÜNE SAHİP ÜLKEYİZ

Bir kaç gün önce açıklanan rakamlara göre Türkiye uzun yıllar sonra Ağustos ayında 2.6 milyar dolarlık bir cari fazla vererek önemli bir başarıya imza attı. Bu dengelenme sürecinin arzu ettiğimiz şekilde devam ettiğini ortaya koyuyor. Tüm alanlarda alt yapımızı buna göre kurgulandırmamız gerekiyor. Gerekli insan gücüne sahip bir ülkeyiz. Yeterki gerekli iradeyi ortaya koyalım.

ÇOK KISA DİYE STRATEJİ Mİ OLUR?

Öyle bir dönemde başladık ki çok kısa vadeli diye stratejiler belirledik. Çok kısa diye strateji mi olur? Ama öyle bir dönemde göreve geldik ki böyle yapmak zorunda kaldık. Hal yasasını çok yakın zamanda TBMM’ye geleceğini biliyoruz. İnşallah artık komisyonculuk tarihe karışacak. Türkiye’de bu ekosistemin kurulması sadece enflasyon açısından değil gıda fiyatlarına çok makul düzeyde erişilmesi açısından da önemli. Tarladan çatala kadar çok yetkin, çok kritik bir sistem oluşturacağız. Reel sektöre destek vermeye devam edeceğiz.